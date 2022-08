Zharick León dice que ya eligió ser feliz

La actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ Zharick León recientemente tuvo un encuentro con Lucas Osorio conocido como ‘El Respironauta’ quien le acompañó en un retiro durante la época de Semana Santa pasada y que la ayudó a cambiar su forma de vivir. Pero meses más tarde se reunió de nuevo con el instructor para revelar a todos sus seguidores cómo ha sido la experiencia durante el tiempo transcurrido.

“A partir de lo que aquí compartimos, de lo que aquí se habló, van a surgir cosas muy hermosas e importantes, porque fue como recordar, reforzar, toda esa información, todos esos milagros que ocurrieron en ese retiro, que para mí fue muy especial. Quisiera tener más palabras para expresarlo, pero fueron unas vivencias increíbles”, comienza Zharick León en el video.

La actriz compartió conocimientos de medicina y la terapia del hielo, pero que la base de todo y más importante, que la tiene sumamente emocionada, fueron las herramientas que recibió para la verdadera respiración.

“La verdad siento que mi vida cambió, siento que somos como que ignorantes de algo tan sencillo y básico como es la respiración y por eso me siento muy agradecida porque se abrieron muchos caminos. Y la respiración fue la base, la contención que me permitió a mi manejar, y vivir de la mejor manera las experiencias”, contó la actriz y luego precisó que tras cada uno de los logros alcanzados y de la exploración de la individualidad una sonrisa permanece ahora en su rosto y en su alma.

“¿Qué me queda? Decido y elijo ser feliz, porque quiero ser feliz” — Zharick León

Agregó que lo más importante de todo es la posibilidad no solo de visualizar lo tan anhelado, sino de crearlo a partir de la convicción para así encaminar cada detalle al presente.

“Me queda que cuando te conectas con ese momento que es un regalo, que es el presente tienes la posibilidad de crear ese mundo con el que sueñas. Que no es difícil, no es imposible, me queda que somos capaces de crear y de tener lo que queramos a partir de ser auténticos, de ser honestos, reales y ser libres”, finalizó Zharick León.