Batalla del equipo de Kany García conmovió a Nacho en La Voz Kids

En el capítulo de este viernes en La Voz Kids comenzaron las batallas de los equipos luego de conocerse los asesores que acompañarán a los entrenadores y uno de los emparejamientos más emotivos fue el de Kany García.

La puertorriqueña enfrento a Thaliana, Nicolás y Sharyt Yircon la canción ‘Te quiero, te quiero’ de Nino Bravo y los tres pequeños la dejaron toda en el escenario, provocando la emoción de los otros jurados, quienes estaban asombrados de la gran presentación que hicieron los niños.

Uno de los que más vivió la canción fue Nacho, quien no paraba de expresar asombro durante la interpretación y cuando los chicos acabaron se paró a aplaudir y dijo: “Wow, no no, que cosa bella”.

“Quiero agradecerle a La Voz Colombia por estar brindando este tipo de oportunidades y de entretenimiento, estoy conmovido al 100%, estoy erizado, con un nudo en la garganta y me parece tan maravillo ese talento que tienen y ese regalo que Dios les dio que tiene que estar tan agradecidos por cantar tan lindo y por inspirar. Los amo a los tres con mi corazón y para mí sería imposible elegir quién se queda y quien se va”, dijo en venezolano notablemente emocionado.

Luego de las opiniones de los demás jurados sobre la presentación de los tres menores, llegó la hora de la elección. Kany García destacó el trabajo hecho por sus pupilos y eligió a Nicolás para que la siga acompañando en la próxima etapa de La Voz Kids. “Qué decisión difícil”, dijo Nacho al final.