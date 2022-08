¿Se los pondría? Los “pantalones cortos” que parecen más una tanga y que causan polémica

Las tendencias de moda cambian constantemente, sobre todo las tiendas, que normalmente están lanzando colecciones nuevas, tendencias y formas de usar la ropa. Sin embargo, si es cierto que muchos podrían no entender algunas nuevas tendencias o prendas, que fue, precisamente, lo que pasó con esta nueva prenda que lanzó una de las tiendas virtuales más grandes del mundo.

En redes sociales no se hablaba de nada más, sobre todo porque lo han usado en varios audios virales en TikTok, que han dejado a todos con la boca abierta.

Se trata de un supuesto “pantalón corto” que es tan corto que parece una tanga. Muchos subieron los diferentes anuncios que se encontraron sobre esta nueva prenda, sobre todo en Facebook, y los sorprendió tanto, que muchos ni siquiera supieron si se trataba de una prenda externa o íntima.

Y es que la prenda solo tendría la parte de arriba, es decir, la pretina, la parte que se sostiene en la cintura y la parte de abajo, consta de una pequeña parte que cubre adelante y atrás.

¿Es una pantaloneta?, muchos aseguran que es demasiado corta para poder llegar a serlo. ¿Es ropa interior?, otros dicen que es demasiado incómoda para serlo, sobre todo porque la piel de la parte íntima suele ser más delicada que el resto de cuerpo.

“¿Pantalones cortos o pantaletas largas? He ahí el dilema” “Además que esos flequillos te disimulan si no te has hecho la línea del bikini” “Cistitis segura” “Sé una creadora de tendencias increíblemente incómodas” “O sea, que el dicho de ‘más rústico que pantaleta de blue jean’, se hizo realidad” “Yo llegue a escuchar algún refrán que decía ‘más ordinario que pantaleta de bluejean’ y bueno ahora es real, y es moda” fueron algunos de los comentarios de usuarios.

¿La moda incómoda?

Muchas de las tendencias se han vuelto tendencia porque, para algunos, puede llegar a ser muy incómoda, por ejemplo, los jeans rotos, que han llegado a un punto de ser tan rotos, que es ‘más piel que tela’.

A pesar de ello, algunos lo defienden y afirman que solo es cuestión de usar lo mismo, de diferente forma.