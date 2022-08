Jessi Uribe revela cuál es su sueño frustrado

En su más reciente publicación en su red social Instagram Jessi Uribe se ha mostrado inmerso en una cancha artificial jugando con una pelota de tenis, pero no con raqueta, sino con los pies, es decir haciendo las difíciles pimpinitas y le va más que bien.

Pero mientras entretiene a todos llega una de las acciones que le salió con mucha fuerza y fue a parar a su teléfono celular derrumbándolo. Luego aparece en un corte de video en el que ya tiene un balón de fútbol a hacer otra sesión de pimpinitas y demuestra con eso la razón de porque pudiera ser uno de los grandes.

Al pie de publicación el esposo de la cantante Paola Jara dejó claro lo que esto significa para él, y es que al parecer es una de sus metas más anheladas en la vida. “Recuperando el nivel 👊🏻 del sueño frustrado ⚽️”, escribió Jessi Uribe.

Deportistas reaccionaron al video de Jessi Uribe

La destreza con el balón no pasó para nada desapercibida por otras estrellas quienes se volcaron a llenarle el post de diversos comentarios y reacciones como el caso del exfutbolista colombiano Fabián Vargas, quien ahora es panelista del canal televisivo ESPN Colombia, “Mucho nivel ⚽️ 👏🏻 👏🏻”, escribió.

También la futbolista de la Selección Colombia Daniela Arias se sumó a las reacciones e incluso invitó al cantante a desafiarla en el campo “¿Pa’ cuando un picadito?” le preguntó. El cantante no dejó pasar por alto el mensaje y le dijo “Ármela”.

Respuestas subidas de tono

Los seguidores no solo notaron la destreza de Jessi Uribe con el balón, sino otras cosas, por lo que aprovecharon de dejarle unos comentarios con calentó la temperatura. “😮 Está más sabroso que la mayoría de futbolistas 😍 🔥 😍 🔥 😍” y “Ese colorcito de tus piernas me gusta 😍 no sé si las piernas también 🔥 ❤️ 😜 lindo”, destacan entre las respuestas.