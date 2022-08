“Aprovechen a sus hermanos”: menor venezolano dejó importante reflexión en La Voz Kids

En el capítulo de este miércoles en La Voz Kids se presentó Andy, un joven venezolano, oriundo de Caracas que tuvo que venirse con sus padres como le tocó a varios de sus compatriotas en busca de mejores oportunidades, pero tuvo que hacer un sacrificio.

De acuerdo con su relato, se alejó de su hermano quien se quedó un tiempo más en su país natal, lo cual lo marcó por esa ausencia; sin embargo, su consanguíneo vino y lo acompañó a su audición.

‘Creo en ti’ de Reik fue la canción elegida por el menor para interpretarla y lograr quedarse con los últimos cupos que quedaban para las batallas y el resultado fue el esperado.

El entrenador Nacho, su compatriota, giró su silla para sumar al chico y así cerrar su equipo y prepararse para la próxima ronda de batallas en La Voz Kids.

“No sabes las alegrías que nos han dejado los niños de Venezuela, no solamente representan a su país sino que vienen a enriquecer a Colombia, así que me alegra que estés aquí”, le dijo Kany García.

“Debe ser Dios que me mandó la señal para yo voltear y que hagamos un gran trabajo en equipo viniendo del mismo país, me encanta”, le dijo Nacho; sin embargo agregó que se debe mejorar el posicionamiento de la voz para potencializarla.

Andy antes de retirarse del diamante quiso dejarle un mensaje a todos los televidentes: “aprovechen a sus hermanos porque yo duré más de dos o tres años sin él y fue muy doloroso, de verdad que no quiero pasar ni u segundo sin él”.

Con este niño se completaron los equipos de los entrenadores de La Voz Kids y ahora comenzarán las batallas entre los menores para empezar a elegir las mejores voces del reality.