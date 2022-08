La Red Bull 2022 fue histórica: un bicampeón, una batalla megaviral y, ¿localismo?

El pasado 12 de agosto de 2022 se llevó a cabo la final nacional de Red Bull Batalla Colombia 2022. Para los seguidores del freestyle en español, fue una noche que quedará marcada en sus memorias. La competencia, que tenía amplias expectativas por sus participantes de primer nivel, cumplió con creces y definió al representante de Colombia en la final internacional.

Como espectador y seguidor del ‘free’ desde hace muchos años, debo reconocer que pocas veces llegué a emocionarme tanto en un evento. El escenario se llenó de ‘sangre’, de esa que, para quienes conocimos esta disciplina en la calle, hacía falta en el freestyle internacional. Como en todo evento, el público fue parte esencial, al punto en que la palabra ‘localismo’ salió a relucir en algunos momentos. A eso hay que sumarle un minuto megaviral, que le dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Todo estuvo dado para que la Red Bull Colombia 2022, en la que se coronó Carpediem, pasara a la historia y aquí haré un análisis ‘rima a rima’.

Vea también: ¿Están listos? La final nacional de Red Bull Batalla llegó y se lo damos en 3, 2, 1...

Carpediem y un paso polémico a los cuartos de final:

En los octavos de final, ocurrió una batalla que revivió varios enfrentamientos en plazas de Bogotá. Por un lado Carpediem, uno de los raperos mas calmados de la escena. Por el otro Andy Karma, la euforia y agresividad hecha persona. Tras un primer round bastante reñido, Karma se vino arriba y, con el convencimiento de su victoria, pegaba y pegaba. Justo antes de cerrar el primer round, sacó una rima que, más, tarde, ‘Carpe’ respondería de forma letal.

Cállate hijo de put@, micophone, que yo soy el MC de ganas y la pasión. Que me da esta promoción y después de esto me da la ‘patrocinación’. — Andy Karma

El patrocinio con Red Bull, tema que suelen sacarle a quienes ganaron la competencia, como es el caso de Carpediem. Ante la agresividad de Andy Karma en dicha frase, ‘Carpe’ no se exaltó y, con la calma que lo caracteriza, respondió, paró la batalla y encaminó el resultado final.

¿Cuál ‘patrocinación’? ¿Si ven lo que me dice este pedazo de cabr0n? Yo con Red Bull no tengo ninguna ‘patrocinación’, Wikipedia no es una buena fuente de información. — Carpediem

El público exigió réplica y el convencimiento de Andy Karma parecía indicar que iba a quedarse con el triunfo. Para sorpresa de algunos, el jurado le dio la batalla a Carpediem de forma directa.

Valles-T superó a RBN y demostró que estaba ‘finito’:

Dos de los candidatos al título se enfrentaron en los octavos de final. El favorito, Valles-T, quien iba por su tricampeonato, y RBN, experimentado freestyler paisa que lo ha ganado casi todo y tiene una deuda con la Red Bull.

En el primer round, 8x8 con temática ‘actor’, Valles-T sacó leve ventaja porque pegó y siempre utilizó el concepto. RBN, por su parte, respondió, pero no usó la temática un par de veces.

Ya en el 4x4 definitivo, Valles-T demostró que estaba decidido a ‘tricampeonar’ y dio un golpe autoridad. Días antes, RBN había derrotado a Lokillo en la FMS Colombia, resultado muy, pero muy polémico. El caleño aprovechó esto, ‘paró la batalla’, entre comillas porque su rival continuó rapeando cuando el público estaba enloquecido, y terminó pasando a cuartos.

Me está robando el tiempo y un poquito la energía. Porque, antes de que esto empezará, ya sabía que era mía. Es tan ladrón, tan rata y tan pillo, que, ¿qué tiene en el bolsillo? ¿Los dos puntos de Lokillo? — Valles-T

Chang, un competidor nato directo a ‘semis’:

Como fue el único integrante de la FMS Colombia que logró un cupo a la FMS Internacional, Chang llegaba en un estado de forma que, para muchos, lo ponía como un aspirante al título. Tras superar con contundencia a Coloso en los octavos de final, el venezolano enfrentó a Puppy, quien había superado Grenyan.

La batalla comenzó con un minuto para el recuerdo de Puppy, el cual careció de contundencia, pero estuvo sobrado de estructura, métrica y tuvo la misma terminación hasta la penúltima entrada.

What up Chang? Check my mind, estoy en mi casa. ¿Qué me hará este man si Puppy lo amordaza? Báilame ‘Cha Cha Cha’. Yo a estos ‘Ras Tas Tas’ y ‘La Cucaracha’, mientras este baila guaracha. Hablando claro pa’... Con un cocacho, con una pacha. ¿Que hará este man? Si al man lo apapachan. Para ver que el man no está en racha, yo soy Vinicius en la cancha, el a que a todos los engancha. El ama a la Pachamama y la Pachamama lo amamanta. Para hacer rap hasta las tantas, este man se agacha, como Sasha Grey a hacer cosas de muchachas. ¡Más rappa! Más rappa a esta altura, papa. El rapero que nunca se agacha. Y discriminaban al rapper de ropa ancha. ¿Qué es lo que empacho? Si tenés estilo, el man se amordaza. Parcero, esta no es mi casa. Mira como me aman, es que ya se montó la plaza. — Puppy

Chang, fiel a su estilo, respondió todo y, sin adornar, clavó todos los compases de su minuto. En el minuto de vuelta, Chang volvió a ser muy efectivo y, a diferencia de lo ocurrido en el primer minuto, Puppy no brilló. Todo se definió en la réplica.

Puppy empezó la réplica fuerte, ya que enloqueció al público con su rima de dar “réplicas chinas”. Sin embargo, no fue contundente en las siguientes entradas y contra Chang eso es una sentencia de muerte. Al final, el venezolano se quedó con el cupo a las semifinales.

Urko y Valles-T, la batalla de la noche y un minuto megaviral:

En el primer minuto, Urko empezó y no marcó la diferencia. De hecho, Valles-T, quien respondió, fue claro y sacó ventaja. A propósito, una rima del vallecaucano puso la premisa para que Urko, minutos después, rompiera el internet con su respuesta.

Siempre alardea por su situación, cree que tiene preferencia por la situación. Que es una máquina, fue lo que él me mencionó. Ya que eres un Terminator, hazme el paso del robot. — Valles-T

En el segundo minuto, Valles-T empezó y lo que hizo podría definirse como 60 segundos de bullying. Una y otra vez, sin vergüenza ni piedad, apuntó a Urko y su silla de ruedas.

Que empiece el level, tome para que lleve. Aquí se puede dar estilo porque así es como se agrede. Toda la gente ya sabe qué es lo que sucede, este Spiderman se trepa por las paredes. Todo el mundo se pone a saltar, menos el Urko porque no puede. Sí, sí, sí, que malo. Sí, sí, sí, ay, vamos. Ay, perdón, se me fue la mano. Se me va la mano, ¿y qué? Hoy con Urko se me va la mano y hasta el pie. Ay, papi, te lo repito, yo aquí con nadie compito. Vengo por tricampeonato y porque soy el favorito y ni siquiera ganarte a ti necesito. Quiero que te vaya bien, en serio, que rapees al 100%. Pero, a la hora de rapear, Oliver Atom, ¡ya es hora de despertar! ¿Qué me quiere decir? ¿Que puedo rapear? ¿Que puedo hacer free? Puedo navegar sobre cualquier beat. Todos muy atentos, vamos a ver si sí puedes rapear en doble tempo. — Valles-T

Valles-T entró en el tema en el que Urko tiene todas las de ganar, estaba en él sacarle provecho. Para el bien del freestyle, lo hizo y de la mejor manera posible.

Urko, emulando el flow de Valles-T, respondió todo y protagonizó un momento megaviral que me hizo saltar y reír como no lo había hecho en anteriores Red Bull. La rima con la que abrió su minuto fue la que paró la batalla y le dio la vuelta al mundo. Sin embargo, “el pasó de la silla electrónica” fue lo que, para mí, descontroló todo.

Que me paren la pista, que yo también entro modo bestial, soy especialista. El nene no viene a tirar este freestyle. ¿Qué es lo que me dice el wannabe? Yo no puedo saltar, pero, mira, ellos saltan por mí. Que si quiere este paso, pues yo lo enseño. Tengo mucho flow, le tengo diseño. Este nene solo viene a rapear, en la pista es un pequeño. Soy Oliver Atom, me lo dijo el pequeño, y tú eres Benji Price, haces parte de mi sueño. ¡Porquería! Pero yo creo que le cambio de tónica. Voy a sonar como en la filarmónica. No hago el paso del robot, pero sí el de la silla electrónica. ¿Qué es lo que vienes a contar, Valles-T? No tienes escape. En la instrumental yo sí te daré combate. Yo no dejo huellas, me dijo este primate, porque yo vengo en carro, acostumbro al derrape. — Urko



La batalla, como muchos esperaban, se la levó Valles-T. A pesar del minutazo viral de Urko, él mantuvo la ventaja por su superioridad en el primer round. ¿Qué se puede decir en estos casos? ¡Gracias, freestyle!

Una vez terminó el evento, le pregunté a Carpediem, el campeón, por la participación de Urko. Con la sencillez que lo caracteriza, me dijo algo que define perfectamente lo que muchos sintieron.

Lo había visto antes batallar y me apreció súper bueno. Pero no espere que rapeara así. Súper bueno. De hecho, todos son muy bueno, pero él me sorprendió en especial. — Carpediem

La ‘batalla’ de Chang contra Colombia y Valles-T a la final:

La gran polémica de la noche. Para nadie es un secreto que Chang y Valles-T tienen una pelea cazada desde hace varios años. Sus enfrentamientos han terminado a favor del colombiano, por lo que el venezolano tenía sed de revancha. Antes del inicio del round con objetos, ya se habían encarado, insultado y la tensión era evidente.

Para mí, Valles-T fue superior en el segundo round y esto era suficiente para que le dieran la batalla directa. Sin embargo, los jueces pensaron lo contrario y hubo réplica. Dos jueces votaron réplica, dos Valles-T y uno Chang, ¿quién? Letra, MC venezolano que estaba de juez y que es muy cercano a Chang, factor que daría de qué hablar.

En la primera réplica, Valles-T empezó su participación tirándole a Letra.

¿Cuál garantía? ¿Qué te pasa? Garantía la que pides tú, te violo y vienes para que te viole en mi casa. Letra, si eso te presiona, ya no habla mal de Letra, sino de ti como persona. — Valles-T

Chang, por su parte, contestó y contestó. Llegando al final, Valles-T paró la batalla y empezó a ser evidente que el público estaba a su favor. A pesar de esto, los jurados mandaron la batalla a una segunda réplica, la última porque no podía haber más. En esta ocasión hubo dos votos por Chang, uno de estos fue de Letra, dos por Valles-T y una réplica.

Antes del inicio de la réplica definitiva, Chang calentó la batalla sacando en cara que Valles-T, como local, no podía con él. El colombiano no se quedó atrás y señaló que su amigo, Letra, estaba de jurado. La tensión se sentía en el público y ya era evidente que, independientemente del resultado, habría polémica.

En medio de la réplica definitiva, una camiseta de la selección Colombia cayó en el escenario y Valles-T aprovechó de la situación.

Yo lo extraño, porque hace rato yo sí puedo decir que le gano con kimono. Tú ves esto y te da miedo. ¿Qué vas a hablar? A ti no te la paso, no eres digno de poderla tocar. — Valles-T

La rima de Valles-T puso sobre la mesa un escenario que, hasta el momento, no había estado tan marcado: Chang no es colombiano y Valles-T es el ídolo del pueblo colombiano. Por eso, a partir de ese momento, el público tomó partido más que nunca.

Chang entró en el juego y le plantó cara al público. ¿Cómo lo hizo? Recordando que, a pesar de ser venezolano, sacó la cara por Colombia derrotando a Rapder en las clasificatorias a la FMS Internacional.

¿No me vieron en España sacando la cara por toda esta audiencia? Siendo más colombiano que estos sinvergüenzas. Me la puse con orgullo (la camiseta de Colombia) y mantuve su esencia. Con cariño para Chang, de Valencia para Valencia. — Chang

Valles-T continuó aprovechando el recurso de su nacionalidad. Chang ya estaba perdiendo la calma que lo caracteriza, siguió con el tema y soltó una rima que molestó al público y, para mí, sentenció su derrota. El debate acá es amplio, ¿debería influir el público en la decisión final de los jugadores? ¿Las rimas que paran batallas y las más gritadas son las mejores? Cada quien sacara conclusiones en su casa, lo cierto es que, ‘enfrentarse’ al público, como lo hizo Chang, puede salir caro.

¿Cómo la de su papá? Maldita ramera. Porque soy venezolano, puede que a Colombia no quiera. Yo sé que esta es tu casa y que esta es mi frontera. Perdón por defender mi casa como si lo fuera. — Chang

Ante la problemática rima de Chang, Valles-T sacó un recurso esperado que, hasta el momento, no había usado: Aczino. “¿Quién es digno para quitarle el cinturón a Aczino en su casa?”, señaló el colombiano, haciendo referencia a que ya eliminó al mexicano de una Red Bull Internacional. Volvió a parar la batalla.

En este punto, la victoria parecía estar en las manos de Valles-T. Chang lo sabía y, algo resignado, preguntó al público si querían que ganara Valles-T. Un sí estremecedor fue la respuesta del público y justo en ese momento sentí, como nunca, el llamado ‘localismo’ tan polémico en la historia de Red Bull.

¿Quieren que gane este infeliz? Bien, entonces me callo y lo voy a dejar hasta aquí. Pero recuerden que, si quieren que gane él porque es de este país, no lloren después porque lo estafan con Bnet en Madrid. — Chang

Vales-T remató de forma adecuada y aseguró su paso a al final. La batalla se cortó antes de la última entrada de Chang, quien, sin muchas ganas de rapear, la realizó y dejó un mensaje para reflexionar.

Me da igual el evento, pero gracias por esto. Mucho gusto y agradecimiento de alguien que perdió por una partida de nacimiento. — Chang

En esta ocasión, ante la imposibilidad de dar réplica, cuatro votos dieron como ganador a Valles-T y uno solo a Chang, el de Letra.

Una vez se calmaron los ánimos, Chang dejó de lado la polémica y recalcó algo que nadie debería olvidar, las batallas de free son un show y todo debería quedarse como tal.

Gente, nada. Muchas gracias por todo. Ustedes saben que esto es un show, los quiero más que un hijueput@s. Así que la buena. — Chang

Carpediem bicampeón y el gesto de grandeza de Valles-T:

Carpediem superó sin mayores problemas a Mega MC, la gran sorpresa de la noche, en su semifinal. Por eso, enfrentó a Valles-T, el gran favorito, en la final. De esta forma revivimos la final de la Red Bull 2018, cuando ‘Valle’ superó a ‘Carpe’ y logró su segundo título en la competencia.

Uno iba por el bicampeonato y otro por el tricampeonato. Más allá del resultado, los seguidores del freestyle colombiano teníamos claro que en la internacional tendremos a un gran representante.

El respeto que se tenían los dos finalistas era evidente. Por eso, la agresividad que abundó en batallas anteriores, fue escaza en la final. Quiero resaltar el segundo minuto de Valles-T, quien abordó sus inicios en el Hip Hop y dio reconocimiento a dos referentes de la cultura en Cali.

¿Qué vamos a hablar de este man? Sabiendo que en realidad no tiene nada pa’ hablar. No tiene ninguna cátedra que me pueda brindar. Ni tampoco decir que es Hip Hop, ni que es real. A mí de Hip Hop no me puedes hablar, porque, ¿quién es Hip Hop en tu ciudad local? A mí mi primer CD me lo hizo Zona Marginal. Y también, el Judio MC me regaló mi primer instrumental. Si vamos a hablar de Hip Hop, yo puedo decir que soy Hip Hop real. En cambio este solo es freestyle, no es Hip Hop en ninguna parte. Me va tocar bajar a la plaza para darle Hip Hop al Parque. — Valles-T

Tras tres rounds reñidos, en los que vi a Carpediem con una pequeña ventaja, esperaba que los jurados dieran réplica y que todo se definiera en un 4X4 épico. Sorpresivamente, el jurado vio la misma leve ventaja que yo vi, ‘Carpe’ ganó directo, logró el bicampeonato y Valles-T quedó a un paso del tricampeonato.

El propio Carpediem se mostró bastante sorprendido por el resultado final, al punto en que la emoción lo inundó y por poco deja escapar unas lágrimas. En ese momento, Valles-T exhibió su grandeza con un gesto admirable. “Levante ese trofeo con ganas”, le dijo a Carpediem mientras le levantaba la mano para que mostrara su galardón.

En la rueda de prensa posterior al evento, le pregunté al campeón por dicho gesto de Valles-T. Admiración, en eso se resumió su respuesta y también lo que sienten muchos freestylers de la actualidad por Valles-T.

Siempre lo he admirado, desde que lo conocí. Yo empecé en 2016 viendo la vez que Valles-T ganó la Red Bull, estaba en la grada. Siempre lo he admirado demasiado, un montón. La verdad, para mí, es un referente en el freestyle. — Carpediem

Para concluir, quiero agradecer a quienes llegaron hasta acá y también a LG XBoom por la invitación al evento. Esto fue un análisis en el que quise rendir homenaje al freestyle, no como una disciplina para batallar, sino como una manifestación artística propia y crucial del rap y, por supuesto, del Hip Hop. Con Carpediem me siento representado y en diciembre de 2022, como el mismo me dijo, sé que la romperá y, por qué no, dará a Colombia su primer título de Red Bull Batalla Internacional.