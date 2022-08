Con sensual video Sara Uribe demuestra que el peso no es ningún pecado

Para muchas mujeres el sobrepeso y vivir con libras en exceso puede ser mucho más que desconsolador, y ese es el estigma social al que Sara Uribe se enfrenta en su última publicación en su red social de Instagram.

Y es que en una sociedad que le da importancia a ser delgado, muchas personas pueden asociar estereotipos negativos con el exceso de peso y creer que una persona con algunas calorías es simplemente menos agradable.

Es por ello que luciendo un traje de baño completo y caminando sobre la arena de la playa, pero a la vez sumergiéndose en las aguas al ritmo de ‘Provenza’ de Karol G la empresaria se ha mostrado tal cual.

Sobre cada una de las diferentes imágenes se despliegan mensajes los cuales no tienen otro fin que concienciar a las mujeres sobre el peso e invitarlas a retomar la seguridad que han perdido por esas libras de más.

“Ser sexy no está en una talla, cada caloría no debería ser pecado, tu cuerpo no es un territorio de guerra, ni de confrontamientos, date cuenta que tu valor no se mide en la balanza, tu valor no se mide en kilos, tu valor te lo das tú”, dice Sara Uribe en su video.

El video inevitablemente se llenó de reacciones de parte de sus seguidores quienes avalaron cada una de las palabras expuestas por la empresaria al tiempo que destacaron lo hermosa que luce en el post.

“Siempre tan real Amo eso de ti ❤️ 😍 👏 👏” y “Tu como sea te ves linda y super poderosa que Dios te multiplique en bendiciones parcerita bella 🙏 ❤️ 🔥 ❤️ 🙏 👽 🤑 👻 💊 ⚡ ➕ 🇨🇴 👾 ⚡”, son algunas de las mensajes que destacan.