Iván Lalinde critica severamente a quienes se pintan las canas

El presentador de ‘La Voz Kids’ Iván Lalinde fue más que directo al responder la razón por la que no tiene en mente pintarse el cabello para ocultarse la edad. Y con un video emitió sus palabras de una manera directa sin dejar nada al aire.

“Siempre me han preguntado que por qué no me tiño las canas, y yo digo ‘No, no, no, no, no eso es horrible, un hombre con las canas teñidas’ con todo el respeto de los que lo hacen. Pero, pues yo lo respeto, pero yo no lo hago porque no me gusta, porque me parce que uno ya con los años encima y ya uno con la cara que se le ve la experiencia, se le ve la trayectoria y uno con el pelo oscuro azabache como si fuera un joven de 20 es como si fuera un zapato viejo remontado”, contó.

A Iván Lalinde el actor George Clooney le parece sexy

Precisó lo que considera sobre la aparición de las canas en las personas y el gran significado de vida que estas representan al formar parte de la imagen, pero aun más cuando las considera más que sensuales, por lo que lanzó un piropo a uno de los actores que más canas tiene.

“Yo creo que las canas son una señal de la vida, son una huella del tiempo, una huella de la experiencia y de lo que hemos recorrido y hemos aprendido en este paso por acá. Entonces yo no tengo porque cortármelas.

“Para mí es una experiencia sexy, por ahí hay muchas mujeres que dicen que en los hombres las canas se notan sexys. Si no miren a George Clooney ¡Ay papá! Yo no me voy a quitar las canas” — Iván Lalinde

Instó a las mujeres a no taparse las canas y lucir el paso del tiempo por sus cuerpos de una manera definitiva por lo que citó ejemplos como el de Silvia Corzo y Claudia Palacios quienes un día decidieron no echarse un tinte más en el cabello.