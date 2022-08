Lina Tejeiro piensa que una ventaja de botar la cédula es poder cambiarle la foto

Lina Tejeiro es una de la actrices más reconocidas del país que se ha hecho más relevante por su talento para crear contenido digital y sus videos siempre terminan volviéndose virales.

Debido a su gran alcance y a la comunidad que tiene en Instagram de casi 10 millones de seguidores, la artista comparte historias de su vida para generar interacción.

La última historia que contó a sus fanáticos fue que casi bota la cédula: “pasé por una situación engorrosa. Ayer me fui para el aeropuerto y me saqué la cédula, la guardé en el bolsillo junto al celular, me fui al aeropuerto, hice lo que tuve que hacer, salí, me monté al carro y cuando estaba cerca de mi casa me pregunté “no me pidieron la cédula” y la comencé a buscar”.

“Busqué por todo el carro y no apareció, le conté a mi mamá y a claudia y me dijeron “tienes que poner el denuncio, a un señor le descubrieron muchas líneas a su nombre” y me dio miedo, así que ya la había dado por perdida”, agregó Tejeiro.

Lina Tejeiro le ve el lado positivo a botar la cédula

Sin embargo, la actriz colombiana contó que cuando se dirigía a poner el denuncio, pensó que algo positivo de botar el documento es que se puede cambiar la foto: “bueno, perder la cédula no es bueno, pero si cambio la foto no estaría mal ya que no parezco yo”.

Sin embargo, antes de poner el denuncio, revisó los mensajes directos de su Instagram y se encontró con que una persona había encontrado su cédula en un restaurante del aeropuerto.

Pese a que le encontraron el documento, Lina Tejeiro seguía pensando si era buena idea cambiarla por la foto: “no sé si cambiarla porque la foto está suave o valorar que regresó a mí, ya que no a todo el mundo se la regresan”.

Su conclusión es que siempre se debe poner la denuncia cuando se extravía la cédula y también que no todo se puede dar por perdido.