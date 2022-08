¿Cambió de devoción? Monja colombiana renunció a la iglesia y ahora es modelo webcam

En redes sociales se ha vuelto viral la historia de una colombiana que, después de ser monja y dedicarse a la iglesia por varios años, cambió el rumbo y decidió convertirse en modelo webcam.

Se trata de Yudy Pineda, una joven de 31 años nacida en el Urabá, que desde niña tenía el sueño de seguir el camino religioso. Sin embargo, sus planes cambiaron drásticamente luego de conocer y enamorarse de un hombre.

“Me enamoré de la vocación de las monjas que me deban clases y decidí irme con ellas, quería ser como ellas porque se veían como tan puras, que yo dije: ‘Quiero estar con ellas, vivir con ellas, tener esa vida”, le confesó Pineda a Amaranta Hank durante una entrevista realizada para el canal de YouTube de Yakuza Perú.

Por este motivo, la joven colombiana se dedicó al camino religioso desde los 10 hasta los 18 años. En ese momento, el hombre del que se enamoró, que era un profesor, la motivó a abandonar sus hábitos.

Sin embargo, sus inicios como modelo webcam no iniciaron ahí, pues primero trabajó como promotora en empresas. Luego de un tiempo, una vez llegó a Medellín, una amiga le habló del tema y le ofreció ayudarle a conseguir el contacto necesario.

“Conocí a una amiga y me dijo: ‘Yudy, mira que me ofrecieron un trabajo como modelo webcam’. Yo le dije que qué chévere y me quedó como sonando. Ella me dijo que se ganaba súper bien y que me contactaba con la persona encargada. Yo dije: ‘Ah bueno, listo’”, explicó.

De esta manera, Pineda comenzó a ganar aproximadamente dos mil dólares mensuales. Actualmente, la mujer también es actriz porno y sube contenido a una plataforma llamada Unlok, en donde cobra cerca de 40 mil pesos mensuales por subscriptor. En su cuenta de Instagram, en donde se describe como modelo y madre, ya sobrepasa los 37 mil seguidores.