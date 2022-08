Salió de fiesta y terminó enterrado vivo: hombre denunció que quisieron sacrificarlo

Víctor Hugo Mica, de 30 años, vivió una experiencia aterradora cuando se despertó dentro de un ataúd bajo tierra luego de salir de fiesta. Su denuncia le ha dado la vuelta al mundo y su caso se ha viralizado en redes sociales.

Lea también: El ‘Tino’ Asprilla del atletismo: corredor pasó incómodo momento con sus partes íntimas

El hecho ocurrió en la ciudad de Achacachi, Bolívia, durante una celebración de la región. Según les contó a medios locales, Mica, quien es un bailarín de una fraternidad de tobas, terminó su presentación y se dispuso a tomar algunas cervezas con un amigo. Después de eso, perdió la conciencia y lo siguiente que supo es que estaba encerrado.

“Anoche era la pre entrada de Villa Victoria. Fuimos a bailar y ya no me acuerdo. Lo último que recuerdo es que estaba bailando tobas, me ha invitado una caja y me ha invitado un vaso, no me acuerdo de nada. Pensé que estaba durmiendo y me he levantado para orinar, pero no me pude mover”, le contó a Correo del Sur, aún con cemento en su cuerpo y rostro.

Asimismo, aseguró que rompió un vidrio que tenía el ataúd, espacio por donde comenzó a entrar la tierra y por el que eventualmente pudo escapar.

También le puede interesar: “Pobre Juan Diego Alvira”: estos son los memes que le han hecho por sus ‘metidas de pata’

Mica tiene una teoría del porqué quisieron enterrarlo vivo. Según sus sospechas, quisieron usarlo como ‘sullu’, es decir, un tipo de sacrificio u ofrenda que se le hace a la Pachamama. En este caso, explicó que hay una infraestructura en construcción en la zona que, según algunas creencias, requiere una vida humana para que sea próspera y exitosa.

Por otra parte, cuando Mica por fin pudo salir de la pesadilla, fue encontrado en la Ceja de El Alto. Tal como lo contó el diario La Opinión, fue llevado a las autoridades, pero no recibió la ayuda esperada y, por el contrario, lo acusaron de estar en estado de embriaguez.