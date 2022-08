El ‘Tino’ Asprilla del atletismo: corredor pasó incómodo momento con sus partes íntimas

Un hecho curioso se llevó la atención del público durante el Campeonato Mundial de Atletismo sub 20 que tuvo lugar en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Allí, el atleta italiano Alberto Nonino vivió un incómodo momento cuando, en plena pista, sus partes íntimas quedaron al descubierto y tuvo que reducir su velocidad.

El incidente ocurrió mientras Nonino participaba en una prueba de decatlón de 400 metros. Al sonar el pitazo, los atletas iniciaron la carrera y todo parecía normal, pero avanzados unos cuantos metros, fue evidente que el italiano estaba presentando una incomodidad al acercar sus manos constantemente a su pantaloneta.

Sin embargo, el bochornoso hecho le resultó tan incómodo que, aunque hubo un momento en el que iba punteando en la carrera, a medida que avanzaba redujo su velocidad hasta quedar en último lugar.

Por lo ocurrido, Nonino ha llegado a los titulares de medios alrededor del mundo. Al respecto, según informó Sport Bible, el deportista de 18 años se pronunció al respecto a través de historias subidas a su cuenta de Instagram.

“Solo quiero hablarles un poco sobre lo que está pasando en los blogs y las redes sociales. Soy consciente de la situación y obviamente fue un accidente. Estoy tratando de reírme de eso en este momento, pero me sentí terrible inmediatamente después de la carrera”, dijo.

¿Qué dijo el ‘Tino’ Asprilla sobre Alberto Nonino?

Cabe recordar que Faustino Asprilla, más conocido como Tino Asprilla, vivió una situación similar durante el partido que se llevó a cabo en 1993 entre la Selección Colombia y Chile, cuando sus partes íntimas fueron captadas en cámara luego de salir a la cancha sin ropa interior.

Por supuesto, cientos de internautas aprovecharon la oportunidad para recordarlo y traerlo a colación. “El ‘Tino’ estaría orgulloso”, “Eso es para celebrar, como Asprilla” o “Este man es primo hermano del ‘Tino’ Asprilla”, son algunos de los comentarios que se leen en el video que ha sido replicado en las plataformas.

De hecho, durante el Blog Deportivo de Blue Radio, los periodistas no dudaron en hablar con el jugador colombiano y cuestionarlo sobre lo ocurrido con Nonino. Ante la pregunta, el ‘Tino’ respondió de manera jocosa y contra preguntó: “¿Pero me ganó o no?”. A lo que los comunicadores le explicaron que no había ganado la carrera y él volvió a responder que “entonces no corre tanto”.

El italiano Alberto Nonino, en la última serie de los 400m del decatlón en el mundial de atletismo sub20 disputado en Cali (Colombia), marchaba por la calle cinco e iba bastante bien.



Iba bien hasta que se le empezó a salir el Nonino chico y acabó último.pic.twitter.com/Nd4G1wE9zP — Alejandro Ramos (@todoloposible) August 4, 2022

