“Es amor propio”: ‘Epa Colombia’ reveló los procedimientos estéticos que se realizará

‘Epa Colombia’ no deja de ser tema de conversación. Recientemente, la creadora de contenido y empresaria de keratinas volvió a llamar la atención de sus seguidores al contar que se sometería a una serie de procedimientos estéticos, los mismos que tanto ha criticado de otras figuras públicas.

Mediante historias publicadas en su cuenta de Instagram, la joven reveló que quería aumentar el tamaño de sus glúteos, mientras los mostraba de cerca y aseguraba que, aunque ya le han crecido, su meta es alcanzar la talla ocho en pantalones.

Asimismo, dio explicaciones del porqué de su decisión y aseguró que se trata de un tema de amor y cuidado propio. Al aumento de glúteos se suma la inyección de botox, ácido hialurónico, borde mandibular e hilos tensores.

“Hoy me voy a poner más cola. Me ha crecido un montón, amiga, es natural, natural con sculpta y nada de silicón. Voy a quedar tan linda, amor, es que me estoy dando mucho amor propio y no hay nada más lindo que darse mucho amor”, dijo con evidente emoción.

De igual manera, ‘Epa’ aprovechó para pedir la comprensión de sus seguidores y amortiguar las críticas que, sabía, le iban a llover. Especialmente, porque anteriormente ha criticado a la también creadora de contenido, Yina Calderón, por sus procedimientos.

“No es silicón, son lo que se aplican las Kardashian. Amiga, pero apóyame, tienes que apoyarme porque a mí me ataca que me ataquen, yo tengo que lidiar con todo ese poco de críticas”, agregó la joven, quien además contó que un solo tarrito de la sustancia podía llegar a costar 600 dólares, es decir, aproximadamente dos millones y medio de pesos colombianos.

En el video, que ha sido replicado en distintas páginas de la plataforma, se leer varios comentarios negativos sobre la decisión de ‘Epa’. “¿Amor propio? Bueno, en fin, la hipocresía” o “¿Amor propio no es quererse como Dios lo mandó al mundo?”, son algunos de ellos.