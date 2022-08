Daniella Álvarez muestra lo que tuvo que hacer para subirse a una góndola en Venecia

Daniella Álvarez continúa revelando lo que fue su viaje a Europa junto a su pareja Daniel Arenas y es que si bien antes había mostrado la facilidad que le generó el aparato con el cual se pudo trasladar por diferentes lugares ahora contó lo que fue la travesía en sobre el agua.

Y es que con un video la exreina de belleza mostró a todos sus seguidores el proceso en el cual le asistieron varias personas, incluyendo su pareja, para hacer el recorrido lacustre por la mágica ciudad.

“Wow, montarnos en la góndola no estuvo fácil, Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensar dos veces en ir”, escribió en primera instancia.

En las imágenes que acompañó con el tema de Bryan Adams ‘(Everything I Do) I Do It For You’ se le vio en las mejores escenas abrazada con su pareja y dsfrutando del hermoso recorrido, además de otros lugares en tierra firme. Es por ello que en la continuación del texto le agradeció a Daniel por la compañía.

“Pero ahí estás siempre tú… gracias amor lindo por darme tu mano para levantarme cada mañana, por sostenerme cuando no tengo equilibrio, por pensar en cada detalle para que yo esté siempre segura, por multiplicar tu fuerza y energía, por tus sacrificios, por amarme con lo que tengo y lo que no… te amo! me haces feliz Daniel Arenas ❤️ ❤️ ❤️ ❤️🙏 ♾”.

Las palabras no fueron extrañas para Daniel quien le respondió de una manera amorosa y llena de ternura, que derrite a todos sus seguidores en Instagram ya que confesó lo difícil que sería, pero aun así insistió en hacerlo.