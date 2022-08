La diseñadora detrás del alabado vestido de David Racero en posesión de Petro

El pasado domingo 7 de agosto el presidente Gustavo Petro se posesionó como el primer presidente de izquierda que tendrá Colombia. En medio de la ceremonia, que se caracterizó por atuendos coloridos y elegantes, varios políticos resaltaron, dentro de los cuales estuvo el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero.

El presidente del órgano legislativo no solo llegó a la ceremonia con un despampanante y poco tradicional vestido, sino que también fue visto arribando a la ceremonia de una manera que fue calificada como simple y sencilla.

Lea también: ¿Ya se olvidaron de Duque? Aseadoras del Capitolio posaron felices con Petro

En un video compartido en redes sociales se le pudo ver llegando en un carro particular color negro, no en las habituales camionetas en las que llegan por lo general los integrantes del cuerpo colegiado a este tipo de ceremonias. Y es que recordemos que él mismo fue quien decretó que los representantes a la Cámara no tendrán financiación por parte del órgano para transportarse en camionetas blindadas.

El representante fue visto en la ceremonia, además, con un vestido que fue alabado por sus seguidores y destacó dentro de los ‘outfits’ poco tradicionales. En vez de utilizar uno de corte ingles, el representantes utilizó un traje étnico diseñado por Nia Murillo, diseñadora del municipio de San Juán en Chocó y nieta de pescadores, como él mismo publicó en sus redes sociales.

También le puede interesar: “¿Pero usted no apoyó a ‘Fico’?”: critican a Poncho Zuleta por llegar a la posesión de Petro

“Como negros tenemos que resaltar a nuestros ancestros porque los llevamos en la sangre y están arraigados en nuestro ser”, han sido las palabras que ofreció Murillo a Panamerican World, hablando sobre la cultura afrocolombiana. De igual forma, se conoce que el eslogan de su marca lo ha definido como “etnia hecha arte”, pues se ha dedicado a “volver arte los elementos de su propia historia”.

“Sus diseños son pensados y dirigidos a mujeres y hombres bohemios, versátiles y con arraigo por su cultura, cualquiera que esta sea; con una cuota de atemporalidad que hace que cada prenda sea fácil de llevar”, resaltó Panamerican World sobre su estilo.