Así se siente Sara Uribe cuando deja a su hijo con el papá: “parecemos bobas”

Sara Uribe es una modelo e influenciadora que se hizo famosa tras su paso por el famoso reality ‘Protagonistas de Novela’ y después por su romance on el exfutbolista Freddy Guarín, con quien tuvo un hijo.

La mujer hizo la popular dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y fueron muchos los cuestionamientos recibidos, entre ellos, lo que siente cuando deja a Jacobo, su pequeño, con su padre.

Cabe recordar que ellos sostuvieron un romance por dos años que comenzó en 2018 cuando él jugaba en el Shangai Shenhua de China y ella dejó todo en Colombia para irse a vivir con el futbolista; su romance que terminó pronto, pero quedo un niño fruto de este amor.

Sara Uribe expresa lo que siente cuando deja a su hijo Jacobo con el papá

“Sara, te pones triste cuando Jacobo se va para donde el papá; yo con mi hijo sí”, le preguntaron a la modelo paisa y quien no tuv problema en responder.

“Claro, yo lo extraño mucho y antes me daba súper duro, pero ahora es súper chévere porque tengo tiempo para mi, puedo dormir, puedo ver Netflix, puedo salir a bailar, tener amigos, en fin; y ellos también necesitan esa figura paterna y compartir con ellos, nosotros no somos nadie para negarles eso y yo sé que él lo cuida con todo el amor del mundo”, señaló.

También hizo una reflexión con respecto a su posición y a la de varias madres: “las mujeres somos muy bobas, a veces por el mismo ego no dejamos que eso fluya de manera natural bonita, entonces si le están dando amor a tu hijo y te lo están cuidando no veo problema. Les dejó un consejo, no le hagan daño a sus hijos evitando que compartan con sus padres”.

El video fue destacado en una página dedicada a la vida de las personalidades de la farándula y los comentarios no se han hecho esperar: muchos están a favor de su postura y agregan que ojalá sean más mujeres las que se pongan en los zapatos de sus hijos.