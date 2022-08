‘La Segura’ se rompió el labio luego de caerse de la cama al hacer el amor

‘La Segura’ no puede estar más feliz, pues ha sobrevivido a la grave crisis de salud que tuvo desde que inició el año y ahora estrena novio. Profesionalmente, las cosas van mucho mejor desde que reactivó su contenido en redes sociales, por eso es que esa misma felicidad, la transmite en redes sociales. Y es que es tanta la felicidad, que no dudó ni un segundo en compartir lo que le pasó en medio de la intimidad.

A pesar de que el inicio de año no empezó de la mejor manera, las cosas se han ido calmando y mejorando completamente, pues incluso estuvo tan grave de salud, que pensó que no volvería a caminar. En medio de eso, conoció a Ignacio Baladan, un uruguayo que le robó el corazón por completo y llegó para alegrarle los días, como ella misma afirma.

A través de un video bastante romántico, confirmó que habían iniciado una relación formal, además de darle un hermoso anillo de oro con su nombre. Ahora que ya todo se sabe, ‘La Segura’ no ha dudado un segundo en mostrar el gracioso momento que vivió luego de haber tenido una noche de pasión con su novio.

En dicho video captado por las cámaras de seguridad de la habitación, se ve a ‘La Segura’ totalmente desnuda en la cama, al tratar de voltearse, se cayó de la cama, resbalando con el mismo piso y golpeándose fuertemente la cara con la mesa de noche, específicamente el labio.

Inmediatamente después de eso, llegó su novio a limpiarle la cara y a darle besos. A pesar del grave incidente, no pasó a mayores aun teniendo en cuenta que la mesa era de vidrio.

¿Quién es el exnovio de ‘La Segura’?

Se trata de Sebastián Sánchez, con quien mantenía una relación en el 2021. El productor musical no estuvo acompañándola por mucho tiempo, pero su relación si fue bastante polémica. Se confirmó que la relación terminó luego de que la misma creadora de contenido subiera un video contándolo “Estos días han sido bastante difíciles. Solo quiero pasar a decirles una cosa (...) a mí no me interesa la polémica o hacer algo por marketing. Si lo que ustedes quieren saber para quedar tranquilos es si terminé mi última relación, sí se terminó”

Al parecer las cosas terminaron tan mal, que se bloquearon de todo lado.