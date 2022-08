El presidente Petro dejó por fuera a Egan Bernal, ¿sus críticas le pasaron factura?

El presidente Gustavo Petro se posicionó oficialmente el pasado 7 de agosto. El momento estuvo lleno de emociones, sobre todo por quienes estaban alegres, por fin, de ver a Petro en el puesto. No todo fue color rosa, pues los opositores no se quedaron callados y también hicieron presencia en las redes sociales.

Una de las cosas que más llamó la atención, fue el video presentado en la Televisión Nacional con el himno del país. Dicho video contó con la presencia de imágenes profundas e importantes que podrían ser las características de este gobierno.

En esas imágenes, aparecían personas características que se han destacado por alzar el nombre del país en lo más alto: Nario Quintana, Francisco Sanclemente, varias tomas de la selección femenina y masculina del futbol, entre otros.

Pero brilló más por su ausencia Egan Bernal, que a pesar de ser una de los deportistas más reconocidos en el país, no estuvo presente, ¿será que el presidente Petro no lo quiso tener en cuenta a la hora del video? Hay que recordar que durante la campaña, antes de primera vuelta, el deportista no ocultó su desdén por el gobierno de Petro, asegurando que regalando cosas no se arreglaba nada, y si por el contrario, dejó claro que apoyaba a ‘Fico’.

Muchos afirman que este apoyo tan público podría haber terminado en la desaparición de su rostro en un video tan importante como lo es el mismo Himno Nacional “Entonces ¿nuestro querido y admirado, Egan Bernal, se quedó sin piernas, sin profesión y sin nadie que lo aprecie? Como decía mi abuelo “la lengua es el azote del cul@” “¿vieron que Egan no sale en el video? Bien merecido” “Gracias por poner al más grande ciclista de la historia, Nairo Quintana y no a Egan Bernal en el video del himno”