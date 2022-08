Pequeña a la que ni su papá ni su mamá la apoyaron en la música, avanzó en La Voz Kids

Este viernes en el capítulo de La Voz Kids se presentó Yisneidy, una menor de 10 años que tiene el sueño de ser cantante pese a que ni su mamá ni su papá la apoyaron con esta idea.

“Ni mi mamá ni mi papá me han apoyado en la música, ella o está en el país y él sí, pero no acepta la idea”, comentó la menor.

Su tía es quien se está encargando de la pequeña: “mi hermana se fue para Chile y me la dejó, tuve que sacrificar mucho para sacarla adelante por lo ue yo también tengo mis hijos, pero no me arrepiento”.

“No creyeron en su talento. Ella me decía que hacía actividades cantando pero que su papá no la aceptaba”, comentó la señora.

Yisneidy señaló que tía es como su mamá y que gracias a ella sigue adelante con su sueño de hacer música, ya que en ella sí encontró apoyo.

Llegó la hora de la presentación y se subió al diamante a cantar el clásico ‘Ódiame’ de Julio Jaramillo y su persistencia en el canto ante tantas adversidades comenzó a dar frutos.

Nacho creyó en su talento y no dudó en girarse para hacerla parte de su equipo. Ahora la menor debe prepararse para lo que será la siguiente etapa de La Voz Kids.

Esta fue la presentación de Yisneidy en La Voz Kids