La Voz Kids: Saray, la niña que sobrevivió a una inundación, cantó recordando a su papá

En el capítulo de La Voz Kids de este miércoles se presentó Saray, una niña de 10 años que siempre ha querido ser cantante y aunque vivió momentos muy difíciles en su municipio La Virginia (Risaralda) su espíritu está intacto.

La menor se vio afectada junto con su familia por la inundación de esta zona del país luego de que en marzo del 2022 se desbordara el río Cauca ante las intensas lluvias que azotaron este lugar del país.

Vea también: Cepeda se fajó con la interpretación de ‘El cantor de Fonseca’ en La Voz Kids

Esta catástrofe dejó más de 400 personas damnificadas, pues el caudal arruinó viviendas, provocando que tuvieran que huir de ahí y buscar albergues temporales.

“Solo la saqué a ella y a mi hijo más lo que pudimos agarrar a la mano”, contó la mamá de la menor. “Lo único que saqué fue mi micrófono y mi parlante para seguir cantando”, dijo Saray.

La señora es manicurista y así ha sacado adelante a su familia, que le tocó volver a empezar después de verse afectada por la inundación en la que perdió todo. “Fueron momentos muy angustiosos y desesperantes”, dijo la mujer.

Le puede interesar: (Foto) Así lucía Iván Lalinde, de La Voz Kids, en su juventud con el pelo largo

La niña se ganó la oportunidad de presentarse en el diamante te de La Voz Kids y llegó cantando ‘No puedo olvidarla’ de Marco Antonio Solís para tratar de conquistar a los entrenadores de La Voz Kids.

Sin embargo, pese a que dio todo en el diamante, no logró avanzar a la siguiente fase del concurso.

Antes de irse, le preguntar porqué había escogido esa canción y la niña dijo que lo hizo para recordar a su padre, quien ya no está con ella: “Le mando un mensaje a todos los padres y es que no olviden a sus hijos, no los dejen de llamar, no los dejen de querer porque ellos necesitan de su afecto”.