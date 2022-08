“Vamos a ver quien tenía la razón”: Yina Calderón volvió a responderle a Lina Tejeiro

Durante los últimos meses, la nueva relación amorosa entre la actriz colombiana Lina Tejeiro y el ‘influencer’ y músico Juan Duque ha dado mucho de qué hablar. Así, son varios los que se han atrevido a criticar y comentar sobre los temas relacionados con dicha unión. Esta vez, fue Yina Calderón quien dio una polémica respuesta frente a los ‘tortolitos’

La pareja ha estado en la boca de todo el mundo luego de que hicieron su relación totalmente pública en redes sociales, pues han recibido varios coemtnarios, tanto buenos como malos. En eso, Yina Calderón, que se ha destacado no precisamente por ser una persona muy discreta y prudente, sino por todo lo contrario, en medio de sus hsitorias, Calderón le aseguró a todos su seguidores que:

“Ustedes me preguntaron sobre qué opino de la relación de Lina Tejeiro con su nuevo novio, la cual no debería importarme, pero opino porque me da la gana. Quieren la verdad o la mentira? La mentira… que es desinteresada, que están enamorados… Y la verdad, que el pelado solo busca seguidores y ella se los está dando. Ese peladito es bien farandulero”

Ante esto, Lina no se quedó callada y le dijo, entre otras palabras, que no se metiera en lo que no le importaba, pues decía más de ella que del mismo Juan, pues esta habalndo de una situación y una persona que no conoce.

Pero las cosas no terminan ahí, porque Yina volvió a arremeter contra Lina y su relación “En primera cuestión ella dice que dice más de Pedro que de Pablo. Nene, a mi me pasó, a mi se me acercaban tipos netamente por mis seguidores, uno se ilusionaba y luego salían una basura, no quiero que le pase. Usted lo sabe, bueno, aun no lo sabe, pero luego lo va a entender. Muchos seguidores piensan lo mismo, solo que yo soy la única que me atrevo a decirlo. A mi Lina me cae hasta bien y como a mi ya me pasó, no quiero que a otra mujer le pase. Desde que es su novio, publicó canción, sube historias para que al otro día lo nombren, si la quisiera, ni la nombra”

Ante esto, Lima no dijo más, pues seguró que no le seguirá el juego.