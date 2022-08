Lo que muchas pedían: Ex participante del Desafío se une a OnlyFans

Desafío The Box copa Captura de video

El ‘Desafío The Box’ llegó a su fin hace algunas semanas, dejando como ganadores por parte de las mujeres a Valkyria y por los hombres a Ceta por los hombres. Los concursantes se llevaron un premio de 400 millones cada uno. Pero, los otros dos finalistas Alexa y Juan Pablo también se llevaron algunos premio como lo fueron 50 millones para cada uno. Sin tener en cuenta los demás premios que se han entregado en el transcurso del juego.

Sin embargo, quien se robó todas las miradas a lo largo del programa fue Neider Alexis Criollo Pacheco, mejor conocido como Criollo. El pereirano de 23 años fue considerado uno de los hombres más guapos del programa. Esto, por su atlético cuerpo, nombrado por algunas de sus seguidoras como un rostro de portada. Y en sus redes sociales ha dejado a más de una internauta enamorada con cada una de sus publicaciones.

Ante los repetitivos comentarios en los cuáles le pedían crear su cuenta de OnlyFans. El deportista no tenía planeado ser parte de la plataforma. Sin embargo, aseguró que había invertido todo el dinero que tenía ahorrado en un nuevo proyecto, para el que todavía necesitaba mucho más dinero. Así que, tomó la decisión de abrir su propio perfil en OnlyFans. El pereirano agregó: tampoco necesito que me den opiniones, solo estoy notificando un hecho. Obviamente me ayudarían un montón si se suscriben, pues ustedes van a recibir un contenido que jamás podrán ver aquí”.

¿Cuáles son los proyectos de Criollo?

El ex participante del reality luego de su salida continuó con una de sus pasiones, el ejercicio. Tanto así, que decidió abrir su propio Box. Este está dedicado a las personas que desean tener empezar con una rutina de entrenamiento enfocada en la disciplina y con buenos hábitos alimenticios. Además de incorporar su carrera de modelaje donde se le vio hace algunas semanas en la pasarela de Colombiamoda

Sin duda, su paso por el ‘Desafío The Box’ trajo consigo varios proyectos para el deportista. También llegó a convertirse en el hombre del desafío más seguido en Instagram. Actualmente cuenta con más de 320 mil fanáticos.