Kimberly Reyes y su crítica a los hombres que no valoran los sentimientos

Kimberly Reyes dice que no se arrepiente de dar lo mejor

La modelo Kimberly Reyes le preguntó a la gente que si pudieran cambiar algo en su vida qué sería. Muchos se volcaron a contar lo que tienen en mente de llegar a suceder, y entre tantas respuestas hubo una que decía “darlo todo por alguien, al final no valoran nada”.

Ante esto Kimberly Reyes no se inmutó y aprovecho para contar su propia experiencia “yo también he pensado esto, en algún momento las cosas que uno hace por amigos, conocidos y familia, pero nunca te vas a arrepentir de dar lo mejor de ti, créeme”.

Luego llegó otra en la que decía que dejar de ser noble con todo el mundo incluso con las personas que traicionan. Ella respondió estar sorprendida de la cantidad de mensajes que recibió con la misma razón.

“Yo siento que al final, tu corazón no puedes permitir que lo tengas personas que no te valoraron. Si obraste bien y de buen corazón eso quedará para ti y eso siempre va a ser una satisfacción que vas a tener toda la vida”, agregó Kimberly Reyes.

Agregó que hay personas con cargas, con problemas, con situaciones que no se deben traer a la vida, que no se les puedes salvar, ni hacer nada al respecto, pues son personas que están dañadas y son así.

“A mí me ha pasado un montón de veces y no crean, en algún momento como que he dicho ‘¿Para qué? ¿Por qué voy a perder el tiempo con gente así?’. Pero luego pienso y digo: ‘De pronto esa persona necesitaba que yo fuera de esa manera’. Porque recuerden que finalmente fuiste un instrumento que Dios puso en su camino”

Instó a las personas a simplemente que sean felices y que no estén esperando que los aplaudan por hacer el bien, sino en sentirse satisfechos de haber obrado de la mejor manera.