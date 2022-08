¿Se odian? Reykon reveló la razón por la que ya no se habla con Karol G

Después de su receso temporal en la música, Andrés Felipe Robledo Londoño, más conocido como Reykon, volvió a sonar en la industria y los medios con su nuevo estreno ‘Perro fiel’. Durante su promoción, que la realizó a través de Infobae, también hablo de la relación que tiene con la famosa Karol G.

Vale la pena recordar que los dos artistas se conocen desde hace varios años, cuando la ‘Bichota’ estaba apenas despegando su carrera artística y participaba en los coros en los conciertos de Reykon.

Sin embargo, unos años después, y una vez que la joven alcanzó la fama, anunció que se enfocaría en su carrera como solista y comenzó a hacer importantes colaboraciones con artistas como Ozuna y Daddy Yankee.

Luego de esto, la relación entre Karol G y Reykon siempre quedó en el aire y muchos se preguntaron y especularon que habían quedado en malos términos. Por eso, el antioqueño se encargo de desmentir el rumor durante su entrevista.

“La relación no terminó mal. Yo tuve la oportunidad de estar en el inicio de su carrera y estuvo bien, pero no por eso digo que fui yo quien la descubrió o la catapultó. Simplemente son personas que pasan por la vida de uno y hay algunas que se quedan, pero otras no”, expresó el intérprete.

Por otra parte, aseguró que no guarda ningún tipo de rencor y que, en un caso hipotético, se la llegara a encontrar, la saludaría de la forma más natural.

Durante la conversación con el medio, también le preguntaron por el reguetonero Feid, con quien colaboró hace un tiempo. Tal como lo habló de Karol G, el músico mencionó que por el momento no tiene ningún tipo de contacto con él, pero que eso no descarta la idea de una nueva alianza.