Edwin Jaimes, la mente maestra detrás de los videos musicales en Colombia

Detrás de cada video musical, hay un trabajo único de preproducción: encuadre, sonido, color, vestuario y muchas cosas más, para que dicho video cuente la historia de la canción. Edwin se ha destacado por ser uno de los mejores y más reconocidos en la industria, en el cual, muchos artistas ponen en sus manos, su obra artística. Publimetro tuvo la oportunidad de hablar con él y conocer más de su historia.

Los inicios del bumangués se dieron dentro del área de la fotografía, donde debutó con artistas como Jessi Uribe, Jorge Celedón, Alzate, Los Hermanos Medina, Tuko Cáceres y también algunos talentos santandereanos como Ivanna ganadora de “La Voz Kids” en el 2013 y Los Dotores de la Carranga. Esto lo llevó a recorrer grandes escenarios donde sus imágenes inmortalizaron eventos y momentos inolvidables que han generado gran recordación de su trabajo.

A partir de su éxito y los buenos comentarios con su trabajo como fotógrafo, Edwin decidió ampliar sus capacidades y talento aventurándose en la dirección de videoclips musicales donde artistas como Jessi Uribe y Paola Jara lo eligieron como parte fundamental de sus equipos dándole la exclusiva de estos espacios que se han convertido en lanzamientos exitosos y le han permitido expandir su trabajo alcanzando un grado de credibilidad que lo ha enlazado con artistas como Alzate y Darío Gómez para quienes dirigió “Copita de licor”, para Ivanna “Dame tu amor” y para Jorge Celedón, Ivo Díaz y Sergio Luis Rodríguez “Dígalo cantando”

P: Edwin, bienvenido a Publimetro. Quisiera iniciar la entrevista preguntando, ¿cómo inició el gusto por lo audiovisual?

R: Todo el mundo sabe que el arte es un don, eso viene de Dios y de la familia. Mi papá es músico, es productor musical en Bucaramanga, entonces, gracias a tofo lo que desarrollaba él, fui yo metiéndome en el cuento de la imagen de los artistas. Inicié con el tema de fotografía y diseño gráfico para las carátulas de esas producciones y me fue gustan un poco más el tema de los videoclips. Allí conocí a Jessi Uribe, nuestra estrella colombiana y con él, inicié esta carrera. Esto me abrió muchas puertas, no solo en la música popular, sino en todos los géneros cercanos. El proceso ha sido muy grato.”

P: Cada artista es un mundo aparte, ¿cómo logra transmitir esa idea que ellos tienen en la mente?

R: Siento que es muy importante cuando hay una conversación con el artista y poder llegar a un punto en que el que a los dos nos guste, qué es lo que queremos plasmar y entonces, me encanta cuando nos sentamos y él se siente identificado, porque siento que hablamos el mismo idioma o cuando yo siento que el artista me propone una idea que si transmite. Eso sucede mucho, que el artista me diga ‘quiero una plaza de toro’ y yo le digo ‘espectacular, así mismo me lo imaginé. Es muy chévere estar en la misma línea.

P: Hay otros directores que también se han destacado por su trabajo, ¿a quiénes admira profesionalmente?

R: Admiro mucho en Colombia el trabajo de ‘36 grados’, me parece espectacular, lo han hecho con mucha altura desde sus inicios, hasta hoy. Me parece que Colombia tiene mucho potencial en el tema creativo, entonces esto me lleva a pensar que todos tenemos en nuestras venas, ese arte y hay que sacarle provecho. Nos sobran riquezas y que mejor que la riqueza creativa, hay muchas productoras que admiro en Colombia y que siento que son también un referente.

P: ¿Cómo es trabajar con Jessi Uribe y Paola Jara?

R: Eso se va forjando a medida de los años. Con Jessi ya son demasiadas producciones, demasiados momentos, no solo en lo laboral, sino también como amigos, ha sido una relación muy estrecha, muy bonita y gracias a él he conocido muchos artistas como Paola Jara y trabajar con ella, por ejemplo, fue un reto para mí, porque no había estado produciendo algo para una mujer, hay que cuidar más los detalles, fue aprendiendo, entendiendo, hasta que ya llegamos a un punto que nos entendemos completamente y disfrutamos lo que hacemos.

P: ¿si tuviera la oportunidad de dirigir un video musical de cualquier artista del mundo, de quien sería?

R: La verdad, admiro mucho a Justin Bieber, creo que es lo más top del mundo, él lo hace muy bien en su imagen, su audio, cuida los detalles en todo, entonces para mí es como el techo, no lo dudaría ni lo pensaría.

Su último proyecto es “Mi debilidad” el nuevo proyecto de Jessi Uribe donde se resalta el gran trabajo videográfico que logra conectar a los espectadores con la canción, y “Dónde estabas tú” sencillo de Paola Jara que cuenta con más de 2 millones de visitas en YouTube.