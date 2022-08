¡Al fin! Karol G mostró y sorprendió con su nuevo look luego de despedir a su cabellera azul

Karol G le dice adiós a su cabellera azul que la acompañó en varios momentos de su vida. Finalmente hizo su primer video con su nuevo look, un rojo intenso.

Karol G

Su cabello azul era prácticamente su huella personal. Ahora, el nuevo color es el rojo con el que espera más éxitos. “Dos semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar. Pa que cuando me vean en la calle me digan: EaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOO”, escribió en la descripción del video.

Despidió su cabellera azul con unas merecidas vacaciones después del tour Bichota. “Me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos muchos, bailamos mucho, tomamos un poquito más”, reveló.

La colombiana se presentó en el Tomorrowland y no mostró su cambio de look, lo tapó con una pañoleta negra, aún no habían sospechas, hasta que lo publicó en sus redes sociales.

¡Adiós Cabello Azul! Karol G cierra una etapa de su vida y deja este emotivo mensaje en Redes Sociales Captura de Instagram

¿Por qué se cambió de look?

La Bichota puso fin a un ciclo donde llegó a la cima del género urbano y terminar una relación de años con el artista Anuel AA que fue llena de polémicas. A partir de ahora tendremos a una Karol G más profesional, con mayor madurez y y con una carrera en ascenso.