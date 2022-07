El curioso nombre que tendrá restaurante de Ramiro Meneses, ganador de MasterChef

Ya se cumple una semana desde que se conoció el ganador de MasterChef Celebrity en Colombia. El actor Ramiro Meneses se llevó la victoria luego de superar a sus rivales en el menú de cuatro platos que consistía una entrada fría, una entrada caliente, un plato fuerte y un postre en 30 minutos cada uno.

Fue una final que duró cuatro capítulos en los que tanto Ramiro Meneses, el ganador, como sus rivales: Tatán Mejía, Carlos Báez y Chicho Arias tuvieron que cocinar un menú de cuatro partes: una entrada fría, una entrada caliente, un plato fuerte y un postre.

Fue una cocinada muy exigente de principio a fin, en la que contaron siempre con el apoyo de los exparticipantes y de los familiares de cada uno, que puso difícil la decisión de los jurados Christopher Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

En conversaciones para Noticias RCN, Meneses reveló que el dinero que ganó en la competencia ya había sido invertido en su totalidad y comentó sobre un nuevo negocio que comenzará gracias a esta inversión, el cual tendrá un nombre muy curioso.

“Estoy pensando es cómo lo voy a recuperar. Ya está invertido todo, ya se fue todo… así es la vida. (...) Es un negocio de perros calientes que vamos a montar. Este será un sitio de perros que se va a llamar ‘Perro Hijueputa’. Son unos perros muy especiales, no convencionales, como me gusta a mí”, explicó entre risas.”

De igual forma, el actor explicó que en este negocio se ofrecerían perros únicos, como perro de langosta o de mariscos. “Es un tema enfocado y rico, es decirle al cliente que no solo el que paga más de 100.000 pesos come langosta, no, aquí va a comer langosta”, dijo para RCN.

El ganador del reality de celebridades en Colombia ya estaría alistando todo para que este lugar sea una realidad y sus seguidores puedan ir a conocerlo de otra manera, como él mismo afirmó justo después de conocer que era el ganador del concurso.