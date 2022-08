Festival Día del Rock Colombia 2022, la edición que busca involucrar otros géneros musicales

El Festival Día del Rock Colombia vuelve a la presencialidad en su séptima edición, luego de experimentar en 2021 una experiencia digital con el público y haber tenido amplia acogida desde el 2017 que se formaron.

Para esta ocasión, el festival no solo será en Bogotá, por primera vez saldrá de la capital y la ciudad seleccionada es Medellín, que tendrá un cartel similar, pero con varias bandas diferentes.

“En Medellín será nuestra primera edición y sabemos que es un gran paso para nosotros. Sabemos que allá hay muchos artistas de trayectoria y otras bandas que buscan un escenario en donde mostrar su música”, comentaron los integrantes de Don Tetto, quienes son los creadores del Día del Rock Colombia.

Esta edición contará también con algunos sonidos experimentales como Alcolirykos y La 33, que son bandas de géneros muy distintos al rock, pero que fueron pensados para hacer parte de la experiencia que brinda el festival.

“Las ideas van cambiando y la idea sí nació pensado en el rock entre los diferentes tiempos. La gente critica que esté Alcolirykos que porque no es rock, pero ellos tienen más actitud rockera que muchas bandas, entonces también queremos abrirle la mente a la gente”, señaló Diego Pulecio, vocalista de Don Tetto.

“Desde muy pequeños tenemos el problema de que nos dicen vendidos por sonar en emisoras y que nos tiramos el rock, así que nosotros queremos cambiar esto. Son muy pocas las bandas que entienden que el mundo cambió y no ven el trabajo en la música con seriedad, nosotros podemos poner el festival, pero si las bandas no están al altura no estarán y por eso hay bandas que repiten, porque le invierten tiempo, dinero y disciplina a su proyecto. También por esto nace la idea de hacer un festival variado, porque hay bandas de otro géneros que están bien organizadas y que sirven para cada momento del festival”, complementó el grupo bogotano.

“Todo lo que hacemos es para que el festival tenga más visibilidad. Nosotros somos la banda de rock favorita de los reguetoneros y cuando estamos en un evento mezclado, los reguetoneros perrean con nuestras canciones”, concluyó Pulecio.

Para esta edición, los organizadores también crearon un mundial de bandas, para seleccionar a modo de concurso grupos emergentes que se sumaran al Día del Rock Colombia.

“Hicimos concurso de bandas porque nosotros nos ganamos uno con Radioacktiva y esto nos permitió mostrarnos, grabar nuestra primera canción, recibir nuevos instrumentos y que fuera nuestro impulso para continuar, luego la participación en Rock al Parque fue clave para nosotros y ahora con este festival queremos darle el chance a bandas nuevas que se muestren y tengan la misma oportunidad que tuvimos”, señaló Jaime Valderrama, bajista de Don Tetto.

El cartel, además, cuenta con la presencia de bandas que crecieron a la par con Don Tetto que son los mexicanos de Allison y División Minúscula, bandas que marcaron una generación y que volverán a estar juntas en Bogotá y Medellín.

“Lo de División y Allison lo sabemos, con ellos nos conocemos por diferentes giras acá y en México y crecimos con ellos. Ya habían estado en el festival y por la reacción del público quisimos traerlos no solo a Bogotá, sino a Medellín”, aseguró Don Tetto.

Por último, se refirieron a la inclusión de bandas internacionales, que esta vez es amplio con relación a las ediciones anteriores: “Crazy Town nos parecía atractivo, porque es una banda que ya había intentado venir pero por la pandemia se canceló, así que hablamos y nos pareció cool traerlos… Panteón Rococo sentía que tenía una deuda con Colombia ya que se canceló el Jamming Festival y ellos iban a tocar allá, así que fue fácil la negociación”.

Luego de la charla con Don Tetto, tres de las bandas internacionales que estarán presentes en el Día del Rock Colombia hablaron con Publimetro.

“Sabemos de la envergadura del festival y tenemos una expectativa muy grande. Tenemos el peso en nuestros hombros de representar muy bien al Perú y conectar con el público”, aseveró la banda peruana Tourista.

El grupo mexicano Serbia también nos dio sus impresiones acerca de su participación en este evento: “En Colombia ya tuvimos una experiencia increíble, nos trataron mejor de lo que nos han tratado en nuestro país. Vamos a un festival fregón y tenemos muchas expectativas”.

“La gente en Colombia disfruta el rock de una manera que en otros países no se puede ver, yo sé que el púbico colombiano responde, los que nos conocen van a brincar y los que no también”, agregaron los mexicanos.

Camargo, de Venezuela, también habló con Publimetro sobre lo que significa estar en el Día del Rock Colombia: “Ya habíamos estado en el festival del 2020 y estuvimos pendientes de la convocatoria porque queríamos volver a dejarla toda… Nos enamoramos del Día del Rock Colombia y aquí estamos, compartiendo tarima con artistas con las que crecimos”.