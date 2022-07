Tiësto cancelado: critican al Dj por haber invitado a Karol G al Tomorrowland

Karol G se volvió tendencia desde hace días debido a su presencia en el festival de Tomorrowland. Obviamente, los colombianos y, en general, los latinos, sintieron mucho orgullo al ver el talento y la posición que dejó Karol G al país y el talento latino. Sin embargo, quienes no estuvieron de acuerdo fueron los fanáticos natos de la electrónica.

Muchos fanáticos del genero, al igual, que algunos que escuchan el Rock, se caracterizan por cerrar sus posibilidades o ser un poco puros con los géneros, por eso, cuando algún artista se le mide a hacer colaboraciones con otros sonidos, les parece una barbarie completa.

Caso parecido fue cuando Metallica invitó a J Balvin a hacer parte de su nuevo álbum o cuando el mismo Juanes se le midió a lanzar una canción de ellos en pleno ‘Rock al Parque’. A pesar de que la misma banda los aplaudió, varios fanáticos al rock lo criticaron.

Ahora está pasando un caso muy parecido con Karol G en Tomorrowland, pues una página de música electrónica publicó el siguiente comunicado:

“Hoy 29 de julio del 2022, dejó de ser tu fan #1. Nunca te perdonaré que hayas invitado a la “Bichota” a Tomorrowland. Era tu admirador desde que era niño pero ya no más, me quedo con Alan Walker, el jamás traicionará a la electrónica. Si tienes dignidad nunca más regreses a Tomorrowland, ya no queremos más reguetoneros. Hasta nunca Tiesto”

Dicho comunicado se hizo viral y según lo que se leía en internet, muchos no podían creer lo que estaba pasando y llamaron “ridículos” a los que están criticando a la colombiana de esta forma “No soy fan de Karol G, pero que comentario tan estúpido, parece escrito por un niño de 10 años” “También me encanta la música electrónica y no pude evitar sentirme el más orgulloso al ver a Karol G con Tiesto. Madurar también es aceptar la diversidad musical”