María Alejandra cumplió un pedacito de su sueño al presentarse en La Voz Kids

En el capítulo de este viernes en La Voz Kids se presentó María Alejandra, una niña de 11 años que es cuidada en un hogar de paso debido a las difíciles condiciones económicas de su madre para sostenerla a ella y a su hermana.

“Cuando las ingresé acá, muchos de mi familia me criticaron y me dijeron que yo quería librarme de las niñas para andar en la calle y no fue así, las llevé al hogar porque no podía darles lo que ellas se merecen”, contó la mamá de María.

En este lugar las niñas son cuidadas por Sor Bernarda, una monja que las ayuda con sus tareas diarias en el hogar y de paso les enseña música a María Alejandra y a los demás niños.

“La música si la sabemos usar bien es salvadora de almas”, dijo la monja sor Bernarda del hogar.

Llegó el momento de la presentación y la menor se montó al diamante con la canción ‘Me nace del corazón’ de Rocío Dúrcal y aunque dio todo su talento, infortunadamente no logró cautivar a los entrenadores.

Pese a que no pasó, Andrés Cepeda la invitó a ser jurado por un día, el bogotano quiso ponerse en los zapatos de los concursantes y se paró en el diamante a interpretar su canción ‘Lo mejor que hay en mi vida’ y ella debía decidir si lo elegía o no.

Cepeda quiso demostrarle con su presentación las equivocaciones que tuvo en su interpretación de una manera interactiva y le dijo que eso es algo que le pasa hasta a los cantantes profesionales, que debía seguir adelante para mejorar.

La niña se despidió de La Voz Kids no sin antes decir unas palabras: “quiero agradecerle a todos ustedes porque me dieron la oportunidad de cumplir un pedacito de mi sueño”.

Luego la menor no pudo aguantar las lágrimas: “Quería cumplir mi sueño de ser cantante y quería interactuar con ustedes… quería cumplir mi sueño de ser cantante y quería interactuar con ustedes”.