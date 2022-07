Mamá vale por dos: ‘Sharyt Yir’ deslumbró en La Voz Kids con su apoyo incondicional

Comenzó una nueva temporada de La Voz Kids y ya son varios los niños que han llegado para quedarse y conformar los equipos de los tres entrenadores designados: Andrés Cepeda, Kany García y Nacho. Una de ellas es Sharyt Yir, su nombre artístico, que con su bella voz hizo que los entrenadores oprimieran el botón y se giraran.

Lea también: “Toda una princesa”: María José puso a Cepeda en la tarea de coser vestidos en La Voz Kids

Desde Florencia, Caquetá, la menor llegó al diamante de La Voz para cantar el tema ‘Herida’ de la artista Miriam Hernández. El talento que derrochó sobre la tarima fue suficiente para convencer a la artista puertorriqueña y al músico venezolano para que quisieran incluirla en sus grupos.

Sin embargo, antes de pararse frente a las luces del escenario, la niña habló sobre su madre y la bonita relación que tiene con ella. Aun así, por unos instantes no pudo contener las lágrimas y también mencionó a su padre, quien no ha estado presente en su vida.

“Mi mamá vende todo lo que es comercio. Mi papá mantiene muy alejado de mí. De pequeña compartí con él, pero ya después no. Me da tristeza saber que no tengo un papá que se preocupa por mí”, dijo de manera emotiva.

También le puede interesar: La Voz Kids: La dura travesía de José Manuel y su mamá para llegar desde Venezuela hasta Bogotá

Asimismo, su madre también comentó al respecto y aseguró que “no es necesario tener una pareja para educar a los niños y cumplir las metas y todo lo que Dios tiene para uno”. De la misma manera, aprovechó para decir que, después de tener dos hijos varones, la llegada de Sharyt a su vida le mostró “lo maravillosas que son las niñas”.

Su madre, quien con sus pocos conocimientos también ha cumplido un rol como profesora de canto, es quien la ha apoyado para cumplir sus sueños y quien le manda a fabricar los bonitos trajes, como el que lució en esta noche de viernes en el programa.

Finalmente, la niña tomó la decisión de irse con Kany García y hacer parte de su equipo.