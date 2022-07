La Voz Kids: Mariana mostró la canción que compuso en honor a su madre que superó un cáncer

En el capítulo de este jueves en La Voz Kids se presentó una niña llamada Mariana, quien llegó inspirada en su madre que padeció un cáncer agresivo, pero lo logró superar, según la menor, gracias a Dios y a una canción que ella le compuso.

“Mis muñecas tienen el cabello corto porque cuando a mi mamá le hacían quimioterapia se le caía el cabello y le quería mostrar que las muñecas se ven lindas con cabello corto”, relató la pequeña.

Para el padre de Mariana también fue un momento muy duro y no se imaginaba su vida sin su compañera sentimental: “se me vino el mundo encima cuando me enteré y pensaba como sería mi vida sin ella y el dolor de nuestra hija”.

“Llegó un momento en que mi esposa dijo que no podía más con los dolores ni con el tratamiento y yo le pedía a Dios que hiciera un milagro”, contó el padre de la participante.

Mariana dijo que cuando ella cantaba hacía muy feliz a su mamá, por lo que decidió escribirle una canción, se la llevó a su padre y entre los dos la armaron. “Por medio de esa canción no sé que pasó, pero me empece a recuperar a sacar fuerza y a visualizarme sana”, aseguró la madre.

“A partir de ese día volvió la alegría a nuestro hogar”, expresó el padre de la niña lleno de alegría y la mamá añadió: “ahora sueño con verla cumplir sus sueños y no perderme ni un segundo de su crecimiento porque para eso pedí un milagro en mi vida”.

Llegó la hora de cantar y la niña probó suerte con ‘Te lo pido por favor’ de Juan Gabriel; sin embargo, no logró cautivar a los entrenadores de La Voz Kids y se quedó en el camino.

Pese a que no avanzó a la siguiente ronda del reality, Mariana les pidió el favor que la dejaran cantar ‘Estrella de luz’, la canción que ella le había escrito a su madre cuando estaba enferma y agregó que la sanación del cáncer fue gracias a Dios y a este tema.