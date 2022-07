Lizet Durán estalla en redes contra una aerolínea por quedarse con su maleta

Lizet Durán no se quedó callada ante lo que considera una injusticia y lo hizo público en sus redes. Y es que la presentadora y comentarista de ESPN Radio Colombia a través de red social en Twitter e Instagram elevó la crítica a la aerolínea.

“La peor aerolínea del mundo LATAM Airlines son unos irresponsables, llegué a Bogotá y no se les dio la gana traer mi maleta y no me dicen cuando me la entregan, un señor Lisandro, el supervisor en el aeropuerto, me dice ‘que si todo sale bien y no llueve y no se le pincha una llanta al avión o si no se estrella el carro que me la trae, posiblemente me la entreguen, si no de malas porque tengo muchas cosas que hacer’”, escribió la presentadora.

Agregó, además las dificultades que se le presentaron debido a la situación por lo que tuvo que resolver con ropa prestada ya que en la maleta venían todas sus pertenencias. “De verdad que irresponsables, juegan con el trabajo de la gente que sostiene una empresa como esa LATAM_CO 😡 ¿Y ahí uno qué hace? Me toca aguantarme porque son arbitrarios, porque les importa un cinco el usuario”, agregó.

Seguidamente la aerolínea le respondió solicitándole los datos como el código de reserva y hasta el número de la maleta, por lo que de inmediato les contesto “Ya les envié los datos, ojalá me respondan y me solucionen, están jugando con mi trabajo”.

La presentadora no aclaró si finalmente le fue devuelta la maleta, pero ella no fue la única con la problemática, pues a la también presentadora Nathalia Prieto le sucedió algo similar, por lo que no dudó en criticar severamente a la aerolínea.

Ella indicó que, debido a las demoras entre los diversos vuelos, llegó 20 minutos después de iniciado el juego por lo que no pudo cumplir con su trabajo de comentarista.