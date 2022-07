Con sorpresa incluida: participante de La Voz Kids enamoró a Kany con su talento en la guitarra

Comenzó la segunda semana de las audiciones a ciegas de La Voz Kids. Ya han sido varios lo géneros interpretados por las voces de niños y niñas que han llegado a deslumbrar con su talento en el diamante. Ese fue el caso de Juan David Muñoz, de 13 años, que enamoró a Kany García con su voz y su habilidad con la guitarra.

La canción que eligió “el niño rockerito”, como le dijo su mamá, para debutar en el programa fue ‘Temblando’ de David Summers.

Antes de finalizar su presentación, Kany oprimió el botón rojo y le dio la bienvenida a su equipo. Además de su voz, entre las cosas que más resaltó de Juan David fue su talento con la guitarra acústica y aseguró que la había “enamorado” con sus capacidades.

Ante esto, los otros entrenadores, ‘Nacho’ y Andrés Cepeda, le preguntaron al menor si también sabía tocar la guitarra eléctrica, a lo que él respondió afirmativamente. Acto seguido, el artista venezolano corrió tras bambalinas y trajo el instrumento. Juan David tocó una melodía y se ganó los aplausos y el corazón del público.

Antes de pisar el escenario, Juan David explicó ante las cámaras que siente un gran amor por el género del rock y que es algo que tiene en sus genes, pues su padre también está inmerso en el mundo de la música.

“Me gusta mucho el rock, especialmente por mi papá. Él tiene un hobbie que es ser DJ. Mi mamá también canta, aunque no de manera profesional. Gracias a ellos me he inclinado por la música”, aseguró .

Asimismo, el menor aprovechó para expresar que sus padres han significado un gran apoyo para su crecimiento como músico.

“Es una sensación muy bonita porque ellos se emocionan por mí. Siempre me miran y se sienten orgullosos de mí porque piensan que cada día estoy mejorando. Sin ellos no estaría acá”, agregó.