Con ‘twerking’ hasta el piso: así le celebró Laura Tobón el cumpleaños a su esposo

La presentadora Laura Tobón, que suele ser muy activa en sus redes sociales, ha logrado ganarse el corazón de los colombianos con sus publicaciones sobre su vida cotidiana y los tiernos, y recientemente no tan agradables, momentos con su hijo Lucca. Esta vez, se llevó la atención de sus seguidores luego de mostrar cómo fue la celebración de cumpleaños 41 de su esposo.

Por medio de historias en su cuenta de Instagram, la expresentadora de La Voz Kids les explicó a sus más de tres millones de seguidores que la noche estuvo por lo alto y les dejó algunas imágenes grabadas.

“Amores, me disculparán esta facha, pero no se imaginan ayer cómo celebramos el cumpleaños de Álvaro. Ayer iba a contarles cosas, pero no terminaba disfrutando, entonces les voy a mostrar un poquito de lo que hice ayer”, dijo la mujer, quien además añadió que “Fue un día muy especial. Por primera vez Álvaro cumplió años siendo papá y creo que fue el mejor cumpleaños de todos”.

Sin embargo, además de las típicas fotos de celebración compartidas, fue uno de los clips el que logró captar la mirada del público, pues en él se veía bailando el famoso paso de ‘twerking’ de Anitta.

Al final de la serie de videos, Tobón reveló que era de las pocas veces que sentía guayabo desde el nacimiento de su hijo.

“Es de las poquitas veces que, siendo mamá, tengo guayabo. Pero de ese guayabo que uno dice: ‘Dios mío, me voy a morir’. Al otro día estar con el bebé es fuerte”, agregó.

La colombiana y Álvaro Rodríguez, economista y cofundador de Innside, se casaron en marzo de 2017, cerca de un año y medio después de haber comenzado su relación como novios. Sin embargo, según lo que ha relatado en medios, la historia de amor comenzó unos siete años antes, cuando se encontraron por primera vez en un Festival de la Leyenda Vallenata.