“No se muera amigo. Hay deudas que pagar aún”: Chris Carpentier sobre supuesta muerte de Frank ‘El Flaco’

Para muchos, antes de la edición 2021 de MasterChef Celebrity, el nombre de Frank ‘el flaco’ Martínez era completamente desconocido, sin embargo, con buenos apuntes llenos de humor y su buena energía logró ganarse el corazón de los colombianos quienes empezaron a conocer su trabajo y lo ayudaron a posicionarse como uno de los mejores comediantes del país.

Recientemente, ‘El flaco’ compartió por medio de sus redes sociales una imagen que llamó la atención de miles de personas, ya que es una captura de pantalla de Wikipedia donde aparece que supuestamente habría fallecido el 6 de abril, algunos días antes de cumplir 38 años.

Así las cosas, fue el mismo comediante quien desmintió la información asegurando que hasta el momento no ha fallecido, dándole así un parte de tranquilidad a sus más de 702.000 seguidores en esta red social.

“Según wikipedia, me morí hoy, era solo para decirles que por ahora no, lo juro. O no se si acá en el infierno la señal es muy buena”, comentó el artista acompañando la foto.

Además algunos usuarios han tomado esta situación con algo de humor también y le han dejado comentarios como “¿Te gusta el nuevo mundo?” o “al menos ya eres tan famoso que estás en wikipedia”. Además, uno de los que más gustó y divirtió a los internautas fue el que puso su gran amigo y también jurado de MasterChef Celebrity, Chris Carpentier, quien escribió a manera de broma “No se muera amigo. Hay deudas que pagar aún”