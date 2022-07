Se desata la polémica y críticas en redes por foto de Ana Lucía Domínguez con Iván Duque

La protagonista del éxito del 2022 en Netflix ‘Palpito’ Ana Lucía Domínguez fue una de las artistas invitadas al Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad & Tecnología, por lo que decidió retribuir el detalle con una imagen junto al actual presidente de Colombia Iván Duque.

“Gracias por la invitación a participar en GFACCT para dar testimonio de cómo los incentivos adoptados por el gobierno de Iván Duque para estimular las industrias creativas han hecho posible que Colombia sea un lugar más atractivo para las productoras internacionales”, escribió en primera instancia la actriz Ana Lucía Domínguez.

Continuó resaltando en el significado que tiene para el mundo audiovisual, cinematográfico y televisivo las historias de creadores y los escenarios colombianos en la actualidad.

“Pálpito ha sido un ejemplo de eso y gracias a esos estímulos Netflix y otras plataformas están produciendo en nuestro país. Esto fortalece a todos los que hacemos parte del medio en Colombia; actores, directores, escritores y técnicos; cuyo trabajo es reconocido en el mundo. Iván Duque Márquez”, finalizó la actriz.

Las críticas a Ana Lucía Domínguez

Pero de inmediato el post se llenó de reacciones muy divididas de parte de los seguidores de Ana Lucía Domínguez y quienes están en contra del presidente Iván Duque, por lo que lo dejaron saber en los comentarios.

“Usted tan Bella no se meta en política” y “Respete ella no te ofendiendo porque te gusta Petro es hora de respetar las diferencias, de pelear por gente que no conoces”, son algunos de los que más destacan.

Así como otros comentarios en los que se ensañaron directamente con el mandatario. “Felicitaciones por tu trabajo, pero creo que este gobierno que pasó solo favoreció a los de su clase, y dejó al país sin recursos económicos, solo populismo y mentiras que tristeza de mandatarios y solo los que vivimos aquí vemos la realidad 😢 😢 😢 😢 😢 😢”.