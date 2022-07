Aida Merlano defiende a mujer que no le gusta pagar ‘miti-miti’: “no está adoctrinando a nadie”

En redes sociales se hizo viral la respuesta de un bloguera paraguaya a la pregunta de qué opina sobre pagar las cuentas por mitades con su novio. La mujer contestó que nunca le ha pasado eso de pagar ‘miti-miti’ y espera que nunca le pase.

“Pido a Dios que nunca me pase, sorry, pero cuesta ser mujer. El pelo, las uñas, el gym, cejas, pestañas, ropa, zapatos, depilación, maquillaje, perfume, cremas, etc. Si no tiene al menos para llevarme a comer, prefiero pagar para comer con mis amigas. No tengo miedo de tener estándares altos porque sé que me lo merezco”, respondió la mujer en sus historia de Instagram.

La historia fue descargada por algunos de sus seguidores que la subieron a otras redes sociales para abrir debates frente a esta respuesta y la mayoría de mensajes eran críticas destructivas, pues no la bajaron de ser una “mantenida”.

Vea también: No respetan que murió: Delincuentes intentaron estafar con el nombre del papá de Carlos Vargas

Ante la oleada de críticas, la influencer colombiana Aida Merlano hizo un video refiriéndose al tema de pagar por mitades en una cita de parejas y dijo que, aunque ella no lo haría, respeta la opinión de los demás.

“La cosa es clara, a ella le están preguntando qué piensa y ella está hablando de una decisión que tomó para su vida, no está adoctrinando a nadie, no está hablando de cómo debe funcionar el mundo. Por qué tendría que pensar como tú, por qué al día de hoy todos queremos cuadrar en lo políticamente correcto, yo soy de las personas que está admira a quienes tienen la osadía de opinar así sea impopular”, dijo Merlano.

Sin embargo, agregó que ella respeta las diferentes opiniones, pero no comparte esto, pues ella es de las mujeres que le gusta comprar sus cosas y si se separa de un hombre, prefiere llevarse lo que ella compró con su dinero.

Le puede interesar: “Parece travesti”: Critican a Luisa Castro por su cambio de look

“Soy el tipo de mujer en una relación con un hombre con el que puede disfrutar de su compañía sin estar buscando de dónde sacarle del bolsillo. Pero esa soy yo”, señaló Merlano.

Por último, le mandó un mensaje a las mujeres que idealizan para su futuro un marido que las mantenga: “no te sorprendas el día que te toque quedarte en un lugar en el que te humillan y te maltratan ante la incapacidad de mantenerte económicamente por tus propios medios”.

El video de Aida Merlano ya acumula más de dos millones de reproducciones, cerca de 200.000 likes y cientos de comentarios en los que, en su mayoría, respaldan su postura de dejar a cada quien vivir su vida como mejor le parezca.