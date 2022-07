“¡Eooo!”: Inspirado en Freddie Mercury, Max rockeó y jugó con el público en La Voz Kids

El capítulo de este jueves de La Voz Kids estuvo lleno de rock n’ roll por cuenta de Max, un niño de 7 años, quien está aprendiendo a tocar el piano y es un gran fanático del grupo británico Queen.

De hecho, el niño llegó con una vestimenta parecida al fallecido cantante de la banda Freddie Mercury y aseguró que esa es su banda favorita.

Llegó la hora de enfrentarse al diamante del reality y sin ningún temor, Max cantó ‘We are the champions’, un clásico de Queen, que cautivó a los entrenadores, quienes no dudaron en girar su silla.

Cepeda no pudo voltear debido a que lo bloquearon, pero aseguró que el había rockeado en todo el escenario y por eso se había ganado la atención la atención de todos.

Antes la decisión, el menor quiso hacer el mismo show que hacía Freddie Mercury en sus conciertos con Queen y es el famoso “Eoooo” con el que jugaba con el público; él la decía primero, la gente le contestaba y el cantante volvía a decir la frase pero con algo más de complejidad.

La dinámica fue todo un éxito, pues los asistentes al diamante de La Voz le respondieron al niño, emulando aquellos emblemáticos conciertos de Queen.

Al momento de la decisión, Max se fue por Nacho y formará parte del equipo del venezolano para la siguiente ronda de La Voz Kids.