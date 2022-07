“No me voy a prestar para payasadas”: Yina Calderón contó por qué no estará en RCN

Con la salida de MasterChef Celebrity de la pantalla, se comenzó a hablar de una nueva producción que llegaría a las noches de RCN. Pese a que aún no se confirma la fecha de su estreno, en los últimos días se han revelado los nombres de los presentadores y participantes de una nueva edición de ‘Duro contra el muro’.

A propósito del show, la influenciadora Yina Calderón les confesó a sus seguidores, a través de sus redes sociales, el por qué no aparecerá en la producción. Y es que, en ocasiones anteriores, Calderón ya había dicho que no estaría, pero en su momento no quiso revelar los detalles y solo dijo que “la entenderían cuando los capítulos salieran al aire”.

Sin embargo, esta vez, por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la mujer contó que, pese a que el problema no fue con el canal, no aguantó una situación con uno de los participantes.

“Creo que el canal RCN, con el cual yo siempre he vivido muy agradecida, ya publicó el programa y se sabe que alguno de nosotros vamos a estar. Pero les voy a dar una sorpresa, porque duré un hijue… capítulo. Me retiré por voluntad propia. No soporté a alguien y me fui”, relató en el video.

Asimismo, explicó que al programa invitaron a alguien que no era de su agrado y, aunque no dijo nombres específicos, aseguró que en este momento de su vida “no me aguanto nada, no voy a prestar para payasadas”.

Finalmente, Calderón señaló que “los productores una ‘bacanería’, el programa va a estar una ‘chimba’. Todos son unos lindos, pero yo no me voy a aguantar a una payasa. No, nene, ya no me presto para esas mar…”.