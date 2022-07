“A mi hija no me la van a quitar”: Carlos Feria por presunto maltrato infantil

En las últimas semanas el influenciador Carlos Feria y su esposa Adriana Valcárcel han estado en el ojo del huracán tras un video viral en el que se recopilan las bromas a su pequeña de cuatro años en las que la grita, la deja sola en un centro comercial, le escupe comida en la boca, etc. Hechos, que generaron repudio entre sus seguidores asegurando que Feria solo lo realiza para generar vistas y crecer en el mundo digital, lo que ocasionó varias denuncias por maltrato infantil a través de sus redes sociales.

Tras lo ocurrido el ICBF se pronunció al respecto asegurando: Con respecto al caso del influenciador Carlos Feria: equipo de Defensoría de Familia se pondrá en contacto con los padres de la niña y procederá a realizar verificación de derechos. La protección de la niñez es cuestión de todos, desde el #ICBF hacemos un llamado a denunciar. Días después se conocío por parte del influencer que ya había recibido al equipo del ICBF y su hija fue examinada por un psicólogo. “No tuvo ni un solo rastro de maltrato, no tuvo nada psicológico. Está bien. No me la van a quitar”, afirmó.

Pero, las opiniones de rechazo no se hicieron esperar entre ellas las del también influencer Nicolás Arrieta, quien realizó una recopilación de los reels con las pesadas bromas por Feria junto a sus declaraciones. Empezando con la grabación de Carlos reaccionando a las críticas por escupirle a la menor: “Hay personas muy asquientas. Eso sí lo entiendo. (...) Dicen ‘ay, tienes muchas bacterias, Carlos. Es una niña chiquita’. Ella tiene muchas defensas, yo soy el papá, tranquilos”, “A los que tienen páginas y se desnudan no le ven nada de malo. A los que hablan de drogas… A los que realmente le hacen un mal a esta sociedad que, literalmente, le demuestran a los niños un mal ejemplo. Ah, pero yo hago un video tomando agua y pasándoselo a mi hija… ¡Yo soy el papá!”, reclamaba.

Por otro lado, quien también se pronunció fue la Directora del ICBF Lina María Arbeláez, “Inconcebible que quienes deben ser ejemplo y referentes positivos para sus hijos, sean promotores de conductas violentas que atenten contra su integridad. Es un agravante que utilicen su papel como ‘influenciadores’ para enviar mensajes erróneos sobre la crianza”. Opinión que fue aplaudida y compartida por varios usuarios via twitter.

Luego de no referirse al tema Feria en sus últimas declaraciones aseguró: “Para todos aquellos que dicen que mi hija está mal psicológicamente, están pasando por encima de su profesionalismo solo por obtener vistas y seguidores”. Además, el influencer enfatizó que ha sido un proceso difícil el que están atravesando como familia. “Dios ya me perdonó. (...) Me empecé a refugiar más en Dios”, agregó.

Recordemos que el creador de contenido primero fue acusado de violencia intrafamiliar por haber empujado, con vehemencia, a su esposa en frente de su hija y ahora es señalado por maltrato infantil.

¿Quién es Carlos Feria?

Carlos Feria es un youtuber, influencer y tiktoker colombiano. Actualmente está casado con Adriana Valcárcel, quien en las redes sociales se conoce como AdriLatina. Feria alcanzó la fama al acumular millones de seguidores en la plataforma de videos cortos TikTok donde constantemente publica vídeos de bailes y bromas junto a su esposa e hija.