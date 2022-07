“Lloré en el motel”: actor Juan Pablo Obregón encontró de Dios en una infidelidad

Juan Pablo Obregón es un actor colombiano recordado por su participación en la serie más larga de la televisión colombiana ‘Padres e Hijos’ y que ahora ha entregado su vida a Dios, pues antes de esto era muy infiel.

De acuerdo a un testimonio que dio al programa Se Dice de Mí de Caracol Televisión, él tenía una vida paralela a su matrimonio en la que consumía marihuana para serle infiel a su esposa.

El engaño a su esposa era con mujeres diferentes, pero un día, cuando estuvo en un motel en compañía de un amigo y dos chicas todo cambió: “me voy a la ventana a fumar marihuana, porque no era capaz de hacerlo si no consumía, me lo fumo, volteo a verlas y recuerdo la película ‘el abogado del diablo’ con Keanu Reeves, donde él está acostado en la cama y ellas sí son las diablas, y empiezo a llorar en pleno motel”.

“Yo decía perdón Dios mío yo no puedo hacer esto, les pedía perdón a ellas, les decía disculpe, yo soy un hombre casado, amo a mi esposa y a mis hijos”, continuó su relato.

Cuando sentó cabeza sobre lo que quería hacer con su vida sentimental, su esposa encontró en su celular las evidencias de las infidelidades, pero lejos de terminar el matrimonio, decidió luchar con él para superar la crisis.

“Descubrir esto fue como sentir que yo lo hubiera hecho y lo que uno no entiende es que cuando uno se casa se hace una sola carne y lo que hace tu esposo es como si tu lo hicieras y así me sentía, sucia”, dijo Ana María Malagón, la esposa de Juan Pablo Obregón.

“El señor me mostró que yo fui participe de esa adicción porque, lastimosamente, cuando vives una relación del mundo crees que está bien ver pornografía en pareja y ni en pareja, ni solo está bien, porque distorsiona la verdadera sexualidad”, agregó la mujer.

Hoy en día, pese a que perdieron involuntariamente a tres bebés, Ana María y Juan Pablo tienen cinco hijos y esperan un nuevo miembro de la familia.