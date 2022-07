Jessi Uribe le hace guiño a Mafe Walker con divertida publicación

Si alguien ha sabido cómo ganarse el corazón de su publico es Jessi Uribe y es que el intérprete de ‘Dulce Pecado’ consigue hacer estallar en lagrimas a toda su fanaticada en cada presentación dentro y fuera de Colombia.

Puede leer: Jessi Uribe imita a Shakira bailando danza árabe

Días atrás mostró cómo fue la conexión con todo el publico que acudió a una de las presentaciones en vivo. Y quedó registrado en su red social de Instagram, tal como lo compartió él mismo, con una frase más que reveladora.

“Anoche en Toronto me hicieron llorar y no lloré solo, Lloramos juntos 🙏🏻 nos vemos pronto mi gente me los llevo en el corazón. ♥️”, mientras interpretaba uno de sus más grandes éxitos.

Pero tiempo después ha llegado otro post de Jessi Uribe en el que, si bien está cargado de sentimiento y romanticismo, hace un ligero guiño a una de las frases más repetidas y virales del momento, la cual no es otra que las pronunciadas por Mafe Walker, la colombiana que habla con los alienígenas.

Puede leer: ¿Cuánto calza Jessi Uribe? Por este video se puede adivinar la medida

“Yo bebo, ella bebe, llama trina, los dos bebemos llama trina, la amo, me ama, llama trina 😂 😂 😂 😂 Que chimba hacer lo que amas con la persona que amas Tour La Conquista, esta noche desde Orlando, Florida”, escribió al pie de publicación Jessi Uribe.

El post fue un seriado de varias imágenes en las que compartía escenario con Paola Jara, y esta no se inmutó ante lo escrito por el cantante de ‘Mi Debilidad’, pues reaccionó de una manera divertida. “😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂ja ja ja ja ja ja mi loco favorito te amooo ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️”, respondió Jara.

Los cantantes se juntaron para el disfrute de todos sus fanáticos en los Estados Unidos en lo que es el Tour La Conquista, el cual será hasta finales del mes de julio en dicho país.