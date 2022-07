Sara Corrales dice que no habla y solo hace caras ¿Tan mal genio tiene?

De nuevo Sara Corrales usó uno de los audios virales de las redes sociales para crear contenido y así entretener a todos sus seguidores. Y es que en su última publicación ha dejado claro que es poco lo que ella habla.

Pues a modo de selfie se grabó haciendo varias muecas con las que demuestra la cara que puede poner ante cualquier situación que le incomode en la vida. En el clip se puede escuchar la voz de un hombre que la guía.

“Yo no hablo, yo hago caras. ¿Para qué opinar si con un gesto resumo todo? Hago tantas caras por día que antes de salir de casa el lomo. Si algo no me gusta toma, una cara. Si me molesta alguien toma, otra cara”, se puede escuchar.

Pero no quedó allí, pues la actriz de ‘El Último Rey’ agregó un pie de publicación en la que invitó a sus seguidores a mencionar a cada persona que conozcan que también actúen de la misma manera en la vida ante las diversas situaciones.

“Yo no hablo, ¡hago caras! Ja ja ja ja Ja ja ja ja ja ja ja ja los vi pues haciendo este reel con sus caras. ¡Mencionen a ese amigo(a) que responde todo con caras!”, escribió Sara Corrales.

El post se llenó de reacciones de parte de sus seguidores quienes no dudaron en identificarse con la recreación que hizo la actriz y en asegurar que en efecto conocen a personas así, ya que nombraron a sus familiares.

Nuestras caras no solo son producto de la biología. No podemos cambiar nuestros genes o nuestras hormonas, pero si cultivamos nuestra personalidad y sentido de autoestima, pueden ser el espejo de cosas más importantes. Tal como lo que refleja en el video la bella actriz Sara Corrales.