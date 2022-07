¿Confirmó que está soltera?, Carmen Villalobos publicó este video de ‘solteros’

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo fueron por muchos años la pareja del momento, además de las más estables de la farándula nacional. Luego de una de las bodas más recordadas de todas, sobre todo por los invitados famosos que estuvieron. Pero a pesar de la historia y el amor entre los dos, finalmente la relación terminó.

No se sabe exactamente lo que está pasando entre los dos, pero desde hace varios meses que en las redes sociales no parecen juntos. Al principio se decía que todo se trataba solo de trabajo, pues él estaba en otro país y ella concentrada en grabaciones.

Sin embargo, el silencio de cada uno cada vez confirma más y más, pues ahora la actriz colombiana estuvo de cumpleaños y lo celebró en la playa, pero ni por las curvas estuvo Sebastián presente ni con un mensaje en redes sociales.

Para muchos usuarios en internet, este es claro ejemplo de que la pareja ya no es una realidad. Además de eso y si quedaba la duda, ls actriz ha bailando con una parranda vallenata que le llevaron de sorpresa. Una de las canciones que tocaron fue ‘Soltero Feliz’ y Carmen no dudó un segundo en bailarla, sobre todo cuando solo el coro y ella levantó las dos manos, casi que confirmando que esa canción era la suya.

Los comentarios no pudieron esperar “Tenía la esperanza de que la felicitara” “No puede ser. Aún tenía la esperanza de que estuvieran juntos. Pero ya hoy se ha confirmado lo contrario” “Después de ver esa boda tan hermosa que hasta llore de ver tanto amor, una boda de sueño y ahora darme cuenta que ya no están juntos, es my triste ver que un amor tan bonito se haya terminado” fueron algunas palabras de las personas que los seguían desde hace tanto.