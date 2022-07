Aura Cristina Geithner dice experimentar lo que pensó que jamás viviría

La actriz y cantante Aura Cristina Geithner continúa llenando de alegría a todos sus seguidores con la creación de emotivos contenidos. Y esta vez ha usado uno de los audios más virales de las redes sociales.

Y es que la intérprete ‘Querida Socia’ lució acostada en su cama como si alguien junto a ella le hablara y en la que la voz de un hombre le confiesa que ha sido lo más impactante de conocerla y haberse enamorado de ella.

“Sabes que, sí, me enamoré, y no me enamoré de tu físico, me enamoré de esa persona que me hizo sentir y experimentar lo que hace mucho tiempo, creí que nunca más volvería a sentir”, se escucha en el audio.

Pero no quedó allí en medio de las sonrisas, sino que la actriz del éxito dramático ‘La Tormenta’ escribió “Yo también me enamoré 💕 Qué sensación tan rica ...”. Como era de esperarse el post se llenó de reacciones de parte de sus seguidores.

Entre los mensajes destacan el pésame por el sensible fallecimiento de la madre de la actriz hace dos días atrás. “De corazón te acompaño en tu dolor perder el ser que más se ama en esta tierra es un gran dolor profundo un gran abrazo desde tu tierra 🇨🇴 paz en su memoria 🌹.”.

“Con sumo pesar, extendemos nuestras máximas condolencias, tras la partida de la Señora Cristina Cuesta Pérez, madre del Señor Harry Geithner, en el día de ayer. Rogamos que su alma descanse en paz. Enviamos nuestro acompañamiento, cariño y solidaridad a toda la familia Geithner y Cuesta. Agradecemos todo el amor y el respeto en estos tristes momentos. Reciban nuestro más sentido pésame”, indicó el Equipo Geithnerland

De momento la también cantante celebra el aumento de reproducciones que ha tenido su tema ‘Querida Socia’ en la plataforma musical de Spotify, en la que ya supera las 50 mil streams.