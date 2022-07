Sebastián Yatra habló nuevamente de Tini luego de tantos años de haber terminado

Sebastián Yatra y Tini fueron una de las parejas más queridas en años. A parte de hacer una linda pareja fisicamente, los dos tenían proyectos muy parecidos, trabajaban juntos ya además se demostraban mucho amor, lo que por supuesto encantaba a todos los seguidores. Sin embargo, la pandemia hizo los suyo como con varias parejas, sobre todo cuando se trata de una relación tan pública.

A pesar de los bonitos momentos que dejaron, las cosas terminaron, sobre todo por la gran distancia que había entre ellos y porque según él, quizá no tenían la madurez suficiente para eso. Ahora que ha estado en Argentina, país de Tini, en medio de una entrevista le han preguntado “Yo no puedo estar con vos sin preguntarte por Tini, porque nació en mi programa Tini, de chiquitita, su padre me dirigió muchos años, y yo te conocí con ella, y me encantaba la pareja y todo lo demás y bueno como siempre el amor por ahí se termina”.

Obviamente el colombiano no pudo evitar sentirse conmovido por la presentadora Susana Giménez, así que él contestó “Yo con ella lo mejor, y le deseo tanta felicidad en todo lo que le pase, en toda la gente que conozca en su vida” afirmó, para terminar hablando de lo difícil que podría llegar a ser tener una relación tan pública:

“Es complicado, cuando las cosas son sobre todo tan expuestas hay que tener una madurez grande para tener una relación a distancia a cualquier precio, ahora imagínense en el ojo del huracán, pero con todas las luces apuntando”. Ahora se dice que que el cantante está soltero y no quiere ni busca mantener una relación con alguien, pues parece estar bastante enfocado en su trabajo y en su vida profesional, mientras que ella ya está con un jugador de futbol.