Tatán Mejía reveló quién lo ayudó para llegar a la final de MasterChef

Este martes será la final de MasterChef Celebrity 2022 que estuvo dividida en cuatro capítulos, generando diferentes reacciones entre los televidentes, pues varios consideraron que ese alargue era innecesario.

Previo a este capítulo final, una de las exconcursantes de esta versión, la actriz Manuela González hizo un Instagram Live para hablar con sus seguidores y los del reality a cerca de quienes creen que será en ganador.

En plena transmisión se conectó uno de los finalistas, el motociclista Tatán Mejía con quien tuvieron una buena relación de amigos y colegas en el concurso.

Como era de esperarse, contaron varios detalles de lo que fue MasterChef sin revelar obviamente quién será el ganador, pero, Tatán dio una revelación sobre su secreto para haber llegado a la final y es que no cocinó solo.

Esto lo respondió porque en los comentarios de la transmisión le escribieron que él en la final estaba haciendo trampa porque su esposa, la presentadora y actriz Maleja Restrepo, lo ha estado ayudando.

“Para los que me están diciendo que ‘usted está haciendo trampa porque Maleja le está ayudando’ les digo que así es, ella me está ayudando y me ayudó en todo el reality”, afirmó Tatán.

Manuela agregó que eso hacía parte de las estrategias que podían usar en el concurso, pedir ayuda antes de la grabación para diferentes preparaciones y el deportista contó que el mejor amigo de Ramiro Meneses es chef y también lo ayudó.

La noche de este martes se conocerá quién será el ganador de MasterChef Celebrity.