Descubre cómo Tatán Mejía se quita los nervios antes de la final de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity está llegando a su final, y a falta de pocas horas para conocer quién será el ganador del concurso, tanto los televidentes como los finalistas han estado al borde de sus asientos con muchos nervios por lo que pasará en el reto final. Sin embargo, Tatán Mejía tiene una curiosa técnica para liberar un poco de tensión en estos momentos de incertidumbre.

La final del programa ha estado desarrollándose a lo largo de varios episodios, algo que ha generado mucho descontento de parte de los televidentes, manifestándose en las redes sociales por esto. Y es que gran parte del público quiere conocer quién se llevará a casa el gran premio y el título, por lo que los nervios y la ansiedad se han apoderado de muchos, en especial de los cuatro finalistas: ‘Chicho’ Arias, ‘Tatán’ Mejía, Carlos Báez y Ramiro Meneses.

A través de sus historias, el motociclista comentó cómo había estado viviendo las últimas horas antes de que se anunciara el ganador de MasterChef Celebrity, dejando ver que los nervios se apoderan de él en estos instantes ya que al igual que los espectadores, él tampoco sabe quién se llevará la victoria.

A propósito de esto, el deportista confesó que tiene dos grandes maneras de liberar tensión en momentos estresantes y decidió recurrir a una de ellas a través de sus redes sociales: hablar con sus seguidores.

“Esta es una confesión aquí que tengo. Quiero aceptarla, es la única manera para mí de sacar el nervio, la ansiedad y la tensión que tengo”, dijo Tatán Mejía en compañía de su hija Guadalupe. “No sé si es hoy, no sé si es mañana, no sé quién gana, no tengo ni idea. Soy un espectador más como ustedes. Es un día de tensión, uno no se mueve, no camina, no termino nada, vuelvo, bajo”.

Luego de hacer su confesión, tal parece que no quedó del todo satisfecho, por lo que decidió optar por otra de sus soluciones para liberar los nervios: dar un paseo en moto.

“Quisiera montar en moto, pero esta lluvia tan pedorra no deja”, dijo Tatán Mejía en sus historias. Sin embargo, a pesar de las condiciones climáticas, el deportista decidió hacer a un lado la lluvia y aventurarse a dar un paseo para liberar la tensión: “quiero montar en moto y no puedo, pero saben qué, me voy a bailar bajo la lluvia. Los quiero”.

