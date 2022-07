“Pensamiento criollo”: Marcela Reyes respondió a las críticas por lanzar dinero en Expobelleza

Varias son las polémicas que surgieron durante Expobelleza, la feria de belleza que se realizó en Medellín durante el fin de semana pasado. Al evento asistieron reconocidos personajes como ‘Epa Colombia’, Yina Calderón y Marcela Reyes, quienes causaron revuelo al protagonizar algunos momentos que los colombianos calificaron de bochornosos.

Lea también: Esta es la verdad de Mafe Walker y su supuesta participación en un episodio de Caso Cerrado

Por su parte, la DJ de guaracha Marcela Reyes, que fue una de las invitadas especiales, recibió varias críticas luego de lanzar billetes desde una tarima en la que hizo su show. Los usuarios en redes juzgaron sus actos e, incluso, la expareja de ‘La Liendra’, Mercedes Uhía, se pronunció al respecto.

“Para mí, el acto más humillante que un ser humano puede hacer a otro es tirar plata, u ver a todos desesperados tirándose al piso e intentar pelear entre ellos solo por unos billetes”, fue lo que dijo la joven.

En redes, algunos de los comentarios que se alcanzan a leer son: “En serio que estos actos populistas empañan la esencia de la feria. Qué mal por los vecinos de ese stand que se vieron afectados” y “Una de las mejores ferias que hay de belleza y que lástima que la gente se preste para algo tan bajo. Dignidad, por favor”.

También le puede interesar: La millonada que se metió al bolsillo Ramiro Meneses tras ganar MasterChef

Sin embargo, poco le importaron los comentarios a la joven, pues a través de sus redes sociales dio una respuesta que muchos tildaron de “engreída”.

“Hay que salir de Colombia, hay que internacionalizarse. Puedes ir a Estados Unidos para que entiendas que tirar dinero es súper cool. A mi me ha pasado que me llevan a mis giras y me tiran dólares”, contó.

En una respuesta más directa a Uhía, Reyes dijo: “A mí me encanta el dinero. Entiendo que como tú no has salido del país, tienes ese pensamiento tan criollo de que la plata no se tira. La gente abundante regala dinero, tira la plata. Me ha pasado en Australia, Estados Unidos y México”.

Adicionalmente, Reyes aseguró que no tenía ninguna intención de dejar de hacerlo y que pensaba repetir el acto.